Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai importanta dintre ele: Cum gandesti despre corpul tau si despre greutatea ta?

Profesoara de yoga Dana Tupa afirma ca esecul unei diete sau a unui stil de viata nu vine de la dieta in sine, ci de la mintea asociata cu emotiile pe care le traim constant. De cele mai multe ori, atunci cand ne impunem cu fermitate un lucru (de azi nu mai mananc asa de mult!), tendinta naturala este ca in momentele urmatoare sa estompam din fermitate si sa ne indreptam catre frigider. In opinia specialistul, aceste porniri se petrec din cauza ca noi decidem cu mintea constienta, insa o mare parte din viata noastra, mai ales la nivel de decizii, se petrece la nivel subconstient. In cazul in care nu dam frau liber impulsului, ne alegem inevitabil cu frustrari, pe care le vom inmagazina pana in punctul critic in care literalmente explodam si dam navala cu mai multa forta spre ceea ce ne-am propus sa nu facem.

“In traducere libera, in cazul nostru, aceasta inseamna ca daca in permanenta iti spui ca ai cu x kilograme mai mult decat idealul tau si in acelasi timp asociezi emotiile aferente, atunci fie ca stii sau nu, ceea ce iti repeti constant, se sadeste in subconstient si vei obtine rezultatele acelei impregnari. La modul cel mai simplist vorbind, daca schimbi credinta limitativa acum si iti formezi un nou obicei, atitudine si emotii traite aievea, vei reusi in timp, sa scapi de kilogramele nedorite fara sa faci un efort frustrant. Mai mult inca, vei constata cu uluire, ca pur si simplu alimentele care nu iti fac bine, nu mai intra in aria dorintelor tale gustative si culmea, fara efort, sau daca mancai prea mult, acum nu se mai intampla aceasta”, explica profesoara de yoga acreditata international, Dana Tupa.

Traumele ne “rescriu” mintea

Chiar daca avem un stil foarte restrictiv, atunci cand vine vorba de sanatatea noastra, acel control poate fi dezechilibrat intr-o secunda, de regula cand apar traume mai mult sau mai putin neprevazute: moartea unei persoane dragi, despartirile, pierdea unui job sau chiar si menopauza. In acele clipe, mintea noastra este “rescrisa” de emotiile puternice, care ne vor conduce viata de atunci incolo din umbra, de la nivelul subconstientului.

“Echilibrul poate fi obtinut tot de noi, prin apasarea pe talerul dezechilibrat de trauma. Nu este recomandat sa ne lasam condusi de emotii, deoarece ajungem sa le acordam prea multa atentie si sa neglijam celelalte lucruri importante in viata. Daca obsinuiam sa facem sport, este bine ca trauma sa nu ne schimbe aceasta cutuma. Chiar daca vom avea tot mai putin chef, e bine sa o luam mai usor decat sa nu ne miscam deloc. Putem incerca ceea ce noi numim miscare neobositoare. In momentele noastre delicate, miscarea care ne lasa fara respiratie (numita si anaeroba) mareste aciditatea din organism si genereaza mai multe probleme decat beneficii, pe termen lung. Putem alege yoga, qigong, plimbari in pas alert pentru minim 30 de minute, respiratii profunde pe malul marii sau a lacului etc. Miscarea neobositoare poate fi tradusa si prin acel tip de sport in care fluenta vorbirii sa nu ne fie afectata, fiind generatoare de oxigen in corpul nostru. Ca un adevar universal valabil, orice “grasime” arde doar in prezenta oxigenului”, explica Dana Tupa, fondatoarea PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

Cum ne resetam subconstientul pentru a reveni la echilibru?

In opinia profesoarei de yoga, o serie de trei metode uzuale ne pot ajuta in lupta cu emotiile puternice care se afunda in subconstientul nostru si ne dezechilibreaza viata: