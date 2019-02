Pe parcursul a trei zile pline, participantele vor avea ocazia să afle de la dr. nutriționist Oana Trifu Bulzan și de la experta în branding personal și marketing Manuela Ciugudean care este calea către împlinirea personală și profesională.

Nu există dieta universal valabilă, spune Oana. Singura dietă care funcționează este, de fapt, alimentația sănătoasă și echibrată. Până acolo, însă, primul pas este identificarea nevoilor corporale astfel încât să știm cât, cum și cu ce răspundem acestora.

Workshopuri de nutriție și dezvoltare personală

Primii 5 pasi din noua ta viata este workshopul condus de Oana Trifu Bulzan în care vei afla de ce nu vei mai ține nicio zi din viața ta un regim de slabire, care este secretul din spatele tuturor dietelor și cei 5 pași pe care trebuie să îi faci ca să migrezi către schimbarea dorită. De asemenea, vei descoperi care este cea mai simplă modalitate de a introduce alimentația sănătoasă in stilul tau de viata.

RISE AND SHINE, IT`S YOUR TIME este cel de-al doilea workshop din cadrul taberei, condus de Manuela Ciugudean, expert în branding personal și marketing. În cadrul acestui atelier, participantele vor învăța de la invitata noastră importanță unui brand personal și cum ajută construirea acestuia la împlinirea potențialului profesional și personal.

Misiunea mea este să le dau încredere în ei oamenilor care, deși au potențial nermărginit, sunt încă nesiguri de câte pot realiza și sunt mai puțin populari decât își doresc. Fie că sunt antreprenori/soloprenori/freelanceri, fie angajatori, angajați, persoane care stau acasă sau vor să pornească o afacere, cu toții doresc să fie apreciați la adevărata valoare, să facă lucruri la care sunt buni și care le plac. Să fie recunoscuți și recompensați pe măsură financiar sau emoțional, spune Manuela.

Fii propriul tău nutriționist! este atelierul unde Oana îți va dezvălui aptitudinile și informațiile necesare pentru a face alegeri alimentare optime și pentru a-ți personaliza dieta în funcție de variabilele individuale, de program, de neprevăzut.

După trei zile de teorie, workshopul final de nutriție va avea o parte cât se poate de practică. În cadrul atelierului de Tehnici pentru preparea, gătirea și combinarea alimentelor, Oana va face o demonstrație practică de preparare a unui prânz ușor, sănătos, delicios și mai ales, rapid.

Alături de toate aceste workshopuri, participantele se vor bucura pe parcursul celor 3 zile de răsfăț la spă în cadrul Atasagon Detox&Wellbeing Center.

Serviciile puse la dispoziție de Atasagon în cadrul Kudika Body&Spirit Camp:

Consultanță medicală cu doctor specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Tratament de curățare a colonului Angel of Water zilnic(la programul Master)

Prezentare detox

2 serii de analiză corporală

Cadou detox supriză

Test Cell Meter cu estetician

Documentare pentru o viață sănătoasă – în fiecare zi la ora 17.30

Activități mind detox (3 ore/zi): lecții de meditație, Qi Qong, Yoga, Dance Therapy/ Healing Movements, Isometric Workout, Pilates, Circuit Training, Plimbare în natură – în fiecare zi la orele 8.30, 13.00 și 15.30.

O ședinta la bazinul de plutire cu săruri alkaline magneziene (în pachetul de minim 7 zile)

Acces la zonă de relaxare

Saună cu aburi

Saună cu infraroșu

Duș cu cromoterapie

Acces la baia turcească

Acces la biblioteca sanătoasă

Pentru a beneficia de astfel de servicii, se recomandă participantelor să se înscrie pentru acestea încă din prima zi de tabără.

Foto prima pagina Efetova Anna/ Shutterstck