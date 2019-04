Iaurturile Activia Natur Cremos sunt produse în fabrica Danone din București, cu lapte majoritar românesc, de la ferme și gospodării din țara noastră și se regăsesc deja pe rafturile magazinelor din România.

Danone lansează iaurturile Activia Natur Cremos, iaurturi natur cu o textură cremoasă, perfecte pentru o dietă echilibrată în fiecare zi. Odată cu noile iaurturi, Activia lansează și un nou ambalaj care combină, din punct de vedere vizual, două culori simbolice - verde, culoarea specifică brandului, și alb, caracteristic iaurtului. Activia Natur Cremos este disponibil în două variante de ambalaj: 150 grame și 400 grame.

Fiecare pahar de Activia Natur Cremos conține peste 4 miliarde de fermenți Bifidus ActiRegularis. Textura cremoasă și gustul unic al iaurtului sunt obținute datorită ingredientelor de cea mai bună calitate, lăsate la fermentare pentru cel puțin 7 ore.

Iaurturile Activia Natur Cremos sunt produse în fabrica Danone din București, cu lapte majoritar românesc, de la ferme și gospodării din țara noastră și se regăsesc deja pe rafturile magazinelor din România.

Pentru mai multe detalii, puteți vizita site-ul www.activia.ro sau pagina de Facebook Activia.

Despre Activia

Activia este brandul de lactate proaspete numărul unu la nivel mondial, fiind consumat în 70 de țări, de pe 5 continente. Activia se produce în fabrica de iaurt Danone din București și a fost lansat pe piața românească în anul 2001, în prezent având un portofoliul cu peste 20 de sortimente de iaurturi cu Bifidus ActiRegularis, acoperind toate preferințele consumatorilor: iaurt simplu, iaurturi cu cereale integrale și fructe, iaurturi de băut cu sau fără fructe, cât și gama de mic-dejun, cu topper de cereale.

Prin varietatea profilurilor nutriționale, iaurturile Activia sunt adecvate oricărui moment de consum (mic-dejun, on the go, gustare între mese sau după o cină ușoară) și sunt ușor de integrat chiar și în diete speciale, cum sunt regimurile hipocalorice, hipolipidice sau hipoglucidice.

În urma unei evaluări nutriţionale complexe a iaurturilor din gama Activia, Societatea de Nutriţie din România recomandă consumul zilnic de iaurt Activia ca parte a unei alimentații echilibrate.