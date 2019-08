Stay Fit Gym își continuă expansiunea începută la sfârșitul anului trecut, prin deschiderea celui de-al 4-lea centru, Stay Fit Gym Vitan.

Rețeaua autohtonă de fitness Stay Fit Gym a preluat, începând de pe 7 august, centrul de fitness Happy Gym Liberty Center. În urma acestei tranzacții, Stay Fit Gym deschide, în București, Stay Fit Gym Liberty, al 6-lea centru de fitness, consolidându-și poziția de lider autohton în domeniu, pe piața românească. În acest fel, atât actualii membri, cât și membrii noi, se vor putea antrena în cel mai nou centru de fitness din București, care va fi dotat cu cele mai noi echipamente.

Prin această mutare, Stay Fit Gym își continuă expansiunea începută la sfârșitul anului trecut, prin deschiderea celui de-al 4-lea centru, Stay Fit Gym Vitan. De asemenea, tranzacția este prima de acest fel în care nu este implicat liderul de piață al industriei de fitness românești. Astfel, Stay Fit Gym ajunge la al 2-lea centru deschis anul acesta și al treilea în mai puțin de un an. Până la sfârșitul lui 2022, rețeaua de fitness își propune să ajungă la 15 centre deschide, în România.

La doar câteva luni de la deschiderea celui de-al 5-lea centru, Stay Fit Gym Cocor, în zona centrală a Bucureștiului, pasionații de fitness și aerobic se pot bucura de facilitățile încă unui centru de fitness dotat la cele mai înalte standarde, Stay Fit Gym Liberty. În plus, pentru că abonamentele sunt de tip network, actualii membri pot merge oricând să se antreneze în Stay Fit Gym Liberty. De asemenea, abonații Happy Gym, se vor bucura de extra beneficii: standarde ridicate în centrul lor preferat de antrenament, abonamentele de tip network și aplicația de mobil, Stay Fit Gym.

Noul centru care va face parte din rețeaua Stay Fit Gym va avea 1500 de metri pătrați și va cuprinde o sală de forță dotată cu cele mai noi echipamente, un studio de aerobic modern, o sală de cycling, dar și vestiare individuale și saună. Totodată, antrenorii care vor face parte din noua echipă sunt absolvenți ai Stay Fit Academy, școala de instructori de fitness și aerobic, parte a grupului Stay Fit Gym.

Surprize la deschiderea noului centru, #StayFitLiberty

Pentru reamenajarea lui, noul centru va fi închis în perioada 8 – 11 august, urmând ca luni, 12 august, să aibă loc deschiderea oficială. În ziua deschiderii, toți pasionații de mișcare sunt așteptați cu surprize din partea personalului Stay Fit Gym.

”Ne bucurăm că am realizat această tranzacție, iar de acum Stay Fit Gym numără 6 centre de fitness, în tot Bucureștiul. Am început accelerat expansiunea grupului spre sfârșitul lui 2018, când am deschis Stay Fit Gym Vitan, urmând ca, la începutul lui 2019 să deschidem Stay Fit Gym Cocor, în zona ultra centrală a orașului. Acum am preluat acest centru, într-o zonă pe care nu o acopeream, mai exact sectorul 5. Vom continua dezvoltarea brand-ului, pentru că ne dorim să le oferim iubitorilor de fitness și aerobic șansa să se antreneze în cele mai moderne centre, la prețuri rezonabile”, a declarat Alexandru Lascăr, managing partner Stay Fit Gym.

Dincolo de dezvoltarea rețelei, Stay Fit Gym pune accentul pe comunitate, #ComunitateaStayFit și pe faptul că oamenii trebuie să se antreneze așa cum sunt. Nu trebuie se simtă timorați de faptul că nu sunt în cea mai bună formă, atunci când pășesc pentru prima oară într-un centru de fitness. Multe persoane se confruntă cu #GymAnxiety – sau teama de a merge la sală, însă nu conștientizează asta. Astfel, membri comunității, începând de la antrenori, recepționeri, cât și abonați ai clubului, vin în sprijinul noilor veniți.

”Ceea ce Stay Fit Gym face diferit este faptul că încearcă să dezvolte o comunitate, #ComunitateaStayFit, adică locul în care nimeni nu te judecă atunci când mergi la sală. Mulți dintre noi avem o ușoară reticență în a merge la sală, tocmai din cauza faptului că ne este teamă să nu fim priviți diferit pentru că nu suntem în forma perfectă sau că nu avem cel mai nou echipament de antrenament. Prin poziționarea noastră și prin sloganul ”Train The Way You Are” îi încurajăm pe toți cei care vor să ajungă la forma pe care și-o doresc să vină la antrenament. Membrii comunității, cât și antrenorii Stay Fit Gym, vor fi alături de ei și-i vor integra rapid. Astfel, vor scăpa rapid de #GymAnxiety sau teama de a merge la sală”, spune Marius Preodișteau, managing partner Stay Fit Gym.