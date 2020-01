De ce trebuie să ții cont atunci când alegi covorul din bucătărie

Deși multă lume ar crede că un covor atrage după sine murdărie și stropi, dacă îl alegi pe cel potrivit pentru bucătăria ta vei reîmprospăta spațiul fără a-l aglomera.

Fie că e vorba de un covor despărțitor între insula de bucătărie și corpurile de mobilier, un covor mic în fața chiuvetei sau o mochetă care oferă protecție parchetului, adăugarea acestui accesoriu în bucătărie poate fi o modalitate excelentă de a a-ți pune în practică creativitatea pentru a alege acele culori și texturi care să asigure confortul căminului.

Dimensiunea

Primul pas pentru a alege un covor de bucătărie este să faci măsurători. Apelează la un metru pentru a vedea cât de lung și cât de lat trebuie să fie covorul. În funcție de spațiul pe care îl ai la dispoziție, poți pune un covor rotund sub masă pentru un plus de confort. Ai grijă să plusezi cu 20-30 cm pentru a cuprinde și scaunele. Dacă ai bucătăria lungă și îngustă poți alege un covor lung și colorat care mărește vizual și bucură ochii privitorilor. Mai mult, dacă vrei să protejezi podeaua, poți folosi un covor mic, din material rezistent sub chiuvetă. Nu uita să deschizi ușile pentru a vedea până unde ar trebui să ajungă covorul și cât de gros poate fi.

Decorul

Nu poți vorbi despre covorul din bucătărie fără a lua în calcul decorul. Dacă ai mobilă de bucătărie în stil modern poți alege un covor cu model geometric, eventual colorat în maximum două nuanțe. Pentru a pune în valoare o bucătărie vintage, poți scoate din pod vechiul covor al bunicii. Se va potrivi de minune. Dacă ai mobila în culori puternice, covorul ar trebui să fie în armonie, deci este bine să alegi unul în nuanțe neutre. Evită, totuși, culorile prea deschise și sensibile la pete și la murdărie.

Modelul

Atunci când vine vorba despre alegerea modelului covorului, îți poți pune la încercare creativitatea. Ce paletă de culori se potrivește în bucătărie? Vrei ceva modern sau ceva clasic? Plănuiești să îți schimbi mobilierul în curând? Este bine să îți pui astfel de întrebări, pentru că de ele poate depinde modelul covorului din bucătărie. Covorul va fi poziționat central sau este un obiect de decor neutru, care pune în valoare mobila? De exemplu, un covor în culori calde se potrivește unei bucătării primitoare. Modelele geometrice și dungile de tot felul pun în valoare o insulă generoasă și ascund deteriorarea firească ce apare odată cu trecerea timpului. Un covor simplu este ideal pentru spațiul de sub chiuvetă. Dacă plănuiești o redecorare, va trebui să ții cont și de acest lucru pentru a integra covorul cu noile piese de mobilier.

Materialul

În general, covoarele din țesături plate reprezintă una dintre cele mai bune soluții pentru bucătărie, deoarece se curăță ușor. De asemenea, covoarele marcate “pentru interior/ exterior” și realizate din polipropilenă pot fi o alegere bună, deoarece fibrele lor nu rețin petele. O altă variantă ar fi covorul din bumbac. Dacă ai un spațiu mic, acest covor poate fi curățat la mașina de spălat. Chiar și covorul din lână poate fi folosit în bucătărie. Este moale, își aduce contribuția la o atmosferă primitoare, se găsește în culori vii, iar murdăria nu se observă. Dezavantajul este că acesta este dificil de curățat. În mod ideal, covorul de bucătărie trebuie să fie durabil, rezistent la pete și ușor de curățat.

Aderența

Dacă ai podele alunecoase sau gresie, este cu atât mai important să ai un covor cu material aderent pe spate. Acest lucru va preveni alunecările și eventualele accidente. Există covoare cu acest strat pe spate sau covorul în sine poate fi pus peste o astfel de protecție.

Sursa foto: Shutterstock