Centurile postnatale - produse indispensabile pentru mamicile moderne

comunicat de presa

Timp de 9 luni, corpul femeii se transforma pentru a deveni “casuta” bebelusului sau. Starile sunt multiple, unele deosebit de placute, altele mai greu de suportat, iar la final descoperim ce capacitate miraculoasa are corpul de a crea o fiinta atat de perfecta.

Pe parcursul celor 9 luni, corpul depune un efort enorm si mobilizeaza fiecare celula, permitand astfel cresterea armonioasa a copilului. Adaptarea corpului pentru primirea bebelusului este necesara pentru buna functionare a sarcinii. Pe parcursul sarcinii, in funcție de metabolism și predispoziția genetica, femeile acumuleaza un numar de kilograme, care in general sunt repartizate intre tesutul adipos, cantitatea de sange, lichidul amniotic, bebelusul etc.

“Dupa nastere, in general, femeile pierd rapid cea mai mare parte a acestor kilograme, insa, aspectul lor fizic nu este tocmai unul placut. De regula, burtica ferma de gravida va fi inlocuita cu una moale, care are nevoie de timp si ajutor pentru a-si recapata aspectul de dinaintea sarcinii. In unele situatii, din cauza pierderii elasticitatii peretelui abdominal, muschii drepti abdominali nu se mai apropie, iar membrana de colagen, care ii tine laolalta, nu se mai refece in mod natural, burtica pastrandu-si aspectul din timpul sarcinii. Perioada imediat dupa nastere este una incarcata de emotii, de schimbari hormonale si de trairi puternice. Chiar daca este vital sa se acorde nou-nascutului o atentie sporita, nu trebuie neglijat faptul ca femeile au foarte mare nevoie de ajutor suplimentar postpartum pentru a putea trece cu bine de perioada de tranzitie, in care corpul lor este in procesul de reluare a modului de functionare obisnuit.”, explica Adina Foldager - owner www.Adinish.com

Studiile au aratat ca: 64% dintre proaspetele mamici nu se simt bine in pielea lor dupa ce au dat nastere; 86% dintre femeile care au nascut povestesc ca burtica lor nu s-a retras nici dupa 1-2 ani si 67 % dintre femeile gravide dezvolta diastaza abdominala. “In procesul de recuperare, purtarea unei centuri postnatale o poate ajuta pe proaspata mamica sa isi regaseasca mai rapid mobilitatea, ii poate fi de folos in evitarea unei diastaze abdominale si ii poate conferi un aspect mai placut. Revenirea la forma initiala prin regasirea unei conditii fizice bune si a unei stari emotionale echilibrate este un aspect important, caruia trebuie sa ii fie acordata atentia cuvenita.”, continua Adina Foldager, fondatoarea brandului Adinish.

Centurile postnatale pot fi purtate indiferent daca ai nascut natural sau prin cezariana, iar beneficiile lor au fost confirmate de medici si de mamici in repetate randuri. In unele tari occidentale, aceste produse sunt rambursate de asigurarea medicala.

Centurile postnatale sunt un aliat de nadejde al hormonului relaxina (care are, in special, rolul de a relaxa articulatiile pelvisului si muschii moi ai uterului la nastere), impreuna formand cea mai « buna echipa » pentru a te ajuta la recuperarea conditiei fizice de dinaintea sarcinii.

Centurile postnatale nu sunt produse miraculoase! O dieta sanatoasa si practicarea, in mod regulat, a exercitiilor fizice nu trebuie sa lipseasca din rutina zilnica;

Prin presiunea pe care o exercita o centura postnatala in zona abdomenului, aceasta ajuta la diminuarea uterului, reduce disconfortul cauzat de pielea lasata, ajuta oganele interne in procesul de revenire la pozitia lor initiala si sustine ligamentele inca moi dupa nastere;

Centura postnatala amelioreaza durerile si sustine muschii spatelui, contribuind astfel la asigurarea unei posturi mai bune;

Compresia exercitata de o centura abdominala permite accelerarea fluxului sanguin, realizarea drenajului limfatic si ajuta astfel la diminuarea retentiei de apa si a altor neplaceri cauzate de o circluatie a sangelui defectuoasa; din aceasta perspectiva, putem spune ca efectul purtarii ei este similar cu cel al ciorapilor compresivi, care sunt recomandati dupa orice interventie chirurgicala;

Centura postnatala poate fi purtata pe sub haine, subtiind talia si conferind un aspect mai uniform; la fel ca si in cazul operatiilor estetice de lipsosuctie si lipoaspiratie abdominala, purtarea unei centuri favorizeaza retractia pielii si permite evitarea efectului, atat de neplacut, de piele flasca;

In unele situatii, muschii drepti abdominali nu mai revin la pozitia dinainte de sarcina; purtarea unei centuri postnatale poate ajuta la evitarea unei astfel de situatii, prin compresia pe care o exercita la nivelul abdomenului, obligand muschii indepartati sa se apropie si favorizand astfel refacerea membranei dintre ei;

Chiar daca sportul nu este recomandat imediat dupa nastere, orice mamica vrea sa fie in forma pentru a se ocupa de bebelusul ei si pentru a-si relua activitatile preferate si rutina zilnica cat mai rapid; prin faptul ca accelereaza procesul de refacere, centura postnatala poate fi un ajutor suplimentar pentru proaspetele mamici care isi doresc sa fie active intr-un timp scurt dupa nastere.

Iata câteva informatii despre avantajele medicale, fizice dar si psihice ale purtarii unei centuri postnatale:

Iată și câteva dintre argumentele medicilor impotriva purtarii unei astfel de centuri:

suportul oferit de o centura postnatala ar incetini procesul de reeducare a musculaturii abdominale. “ Centura postnatala este utila doar in primele 6 – 10 saptamani dupa nastere si, pentru a fi eficienta, trebuie purtata, in medie, cel putin 10 – 12 ore pe zi. Prin urmare, avand in vedere timpul scurt in care purtarea ei este recomandata, nu putem vorbi despre o relaxare la nivelul muschilor abdominali sau de consecinte negative asupra sanatatii tale. Mai mult decat atat, produsele de calitate superioara sunt testate si recomandate inclusiv pentru a fi folosite daca faci sport. Deci, fii fara grija in aceasta privinta, muschii tai abdominali vor continua sa lucreze pentru a se reface dupa sarcina, iar daca vei alege sa ii ajuti prin purtarea centurii postnatale, acest proces va fi accelerat.”, explica Adina Foldager.

explica Un alt argument impotriva purtarii centurii postnatale ar fi faptul ca astfel de centuri ar mentine umezeala si ar favoriza transpiratia, in special in cazul operatiilor de cezariana, cauzand astfel dezvoltarea microbilor. “In ziua de astazi, exista produse confectionate din materiale de inalta calitate, cu o tehnologie revolutionara, respirabile si antiperspirante, unele dintre ele avand inserate inclusiv fibre de argint, care opresc instalarea microbilor si elimina mirosurile neplacute. Mai mult decat atat, au fost create protectii speciale, care pot fi purtate pe sub centura, impiedicand mentinerea umezelii si intarzierea vindecarii, mediul astfel creat fiind mai ferit de bacterii decat daca ai pune-o direct pe piele. Desigur sunt femei care le suporta mai putin bine, si se simt inconfortabil cu ele, insa aspectele tehnice pot fi rezolvate prin alegerea modelului si a marimii potrivite.”, continua Adina Foldager.

Cum alegem si cum purtam corect o centura post-natala

Este important sa facem diferenta intre corsete, de tipul shapeware, lenjeria intima modelatore si centurile postnatale. Fiecare produs are rolul lui si trebuie folosit pentru scopul pentru care a fost conceput. Asadar, asigura-te ca produsul care te intereseaza este intr-adevar o centura postnatala, altfel risti sa nu obtii rezultatele mult asteptate. “Inainte sa alegi o centura postnatala, informeaza-te in legatura cu calitatea materialelor din care este confectionata. Trebuie sa ai in vedere ca vei purta centura multe ore pe zi, timp de aproape 3 luni, si ca aceasta va sta, in principiu, direct pe piele. Prin urmare, este recomandat sa alegi una confectionata din materiale de buna calitate, respirabile, care sa iti permita o ajustare perfecta. Pe site-ul http://www.adinish.com gasesti o selectie de produse de cea mai inalta calitate, marca Belly Bandit, care sunt purtate de femei din intreaga lume, sunt recomandate de cadre medicale si experti fitness.”, sfătuiește Adina Foldager, fondatoarea brandului Adinish.

Respecta instructiunile legate de marimea potrivita. “In aceasta privinta, cele mai multe femei au tendinta sa isi cumpere centura cu marimea mai mare decat ar avea efectiv nevoie, fiind influentate de kilogramele in plus, acumulate pana la momentul achizitionarii produsului. Nu face aceasta greseala! Risti ca, in scurt timp, centura sa iti fie larga si, deci, inutila. In cazul produselor marca Belly Bandit, exista un ghid de marimi si un calculator care iti permit sa identifici exact care este masura de care vei avea nevoie dupa nastere. Incepand din saptamana 30 de sarcina, consulta ghidul de marimi si calculatorul Belly Bandit, disponibile pe www.adinish.com, la fiecare produs in parte, si comanda exact marimea rezultata. Iar daca iti doresti sa protejezi centura impotriva transpiratiei, sa impiedici dezvoltarea microbilor, pentru a evita patarea ei cu lotiunile tale preferate / antivergeturi si pentru a o spala mai rar, exista si in acest caz produse care iti pot veni in ajutor. Belly Shield™ de la Belly Bandit® este o protectie speciala care poate fi pusa pe sub centura postnatala, prelungind astfel durata de viata a acesteia din urma.”, a incheiat Adina Foldager.

Pe Adinish.com gasesti 4 modele de centuri postnatale, marca Belly Bandit: Belly Bandit® Centura postnatala Original Belly Wrap; Belly Bandit® Centura postnatala B.F.F Belly Wrap; Belly Bandit® 2-in-1 Bandit™; Belly Bandit® Centura postnatala LUXE Belly Wrap.

Belly Bandit® este o marca americana din California, lansata de surorile Caden, in anul 2008, iar Adinish este distribuitor exclusiv in Romania al acestor produse.