Copilul mofturos la masa - 10 sfaturi pentru parinti

Copilul mofturos la masa – iata care pot fi cauzele din spatele acestor mofturi la masa si cateva recomandari pentru parinti in acest sens.

Mesele sunt momente importante in fiecare zi. Acestea ajuta copiii sa invete despre mancare in timp ce se conecteaza cu familia si cei dragi. Desi este perfect normal ca cei mici sa refuze sa manance uneori, sa refuze unele alimente sau nu vor sa incerce anumite alimente, alteori copiii pot fi in general mofturosi la masa si fiecare moment de hranire devine o provocare pentru parinti.

