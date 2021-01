Gătește acasă rapid și sănătos, ca un adevărat chef

Cum să gătești sănătos fără să renunți la savoare. Trucurile care te transformă într-un chef desăvârșit

În sezonul rece, din cauza temperaturilor scăzute, mai ales în vremurile actuale, îți petreci majoritatea timpului în casă. Deci, ai la dispoziție foarte mult timp să faci ce îți place ție, mai ales să gătești. Chiar dacă este iarnă și nu ai suficient de multe ingrediente ca în timpul sezonului cald, asta nu înseamnă că nu poți pregăti preparate delicioase și sănătoase, într-un timp scurt. Atât timp cât pui pasiune și ești motivată, cu siguranță va ieși un preparat delicios în farfurie. Iată trucurile care te vor ajuta să devii un bucătar-șef chiar la tine acasă și să îi surprinzi pe cei dragi.

Organizează-ți bucătăria și folosește ustensile de calitate

Înainte să te apuci de gătit, asigură-te că bucătăria e curată și că știi exact unde se află fiecare lucru, de la condimente până la aparatură. Este foarte important să folosești ustensile de calitate. Oricâtă pasiune ai depune, dacă tigaia pe care o folosești are o calitate îndoielnică, mâncarea se va prinde pe fundul acesteia, deci vei irosi bani, iar pe deasupra va fi greu de curățat. De asemenea, asigură-te că ai la dispoziție cuțite a căror lamă este ascuțită și taie în mod corespunzător.

Renunță la ulei și gătește sănătos, cu aer cald

Se știe că prăjelile nu sunt recomandate, mai ales dacă ții la siluetă și la sănătatea ta, în special iarna, când kilogramele se depun mai ușor, din lipsa activității fizice. Deci, evită să mai prăjești carnea într-o baie de ulei, pentru a reduce cantitatea de grăsimi. O alternativă ideală în acest sens este o friteuza cu aer cald, cu care, așa cum sugerează numele, poți prepara carne sau alte ingrediente cu ajutorul aerului cald. Nu îți face griji în privința gustului, pentru că la final preparatele sunt fragede la interior și la fel de crocante la exterior, ca cele prăjite în baie de ulei, însă cu minimum de grăsime. În plus, ai avantajul că aceasta rumenește, coace sau are rolul de grătar. Astfel, vei scăpa de grija kilogramelor în plus, iar tu și familia ta vă veți bucura de preparate sănătoase și gustoase.

Folosește multe fructe și legume

În primul rând, renunță la sosurile grele, bogate în calorii, precum cele care conțin maioneză sau alte grăsimi nesănătoase. Chiar dacă este iarnă, folosește multe fructe și legume în stare crudă sau fierbe-le, pentru a beneficia de vitamine și minerale. De exemplu, o supă cremă de legume este la îndemâna oricui, fiind ușor de preparat, plus că este foarte sănătoasă și sățioasă. Roșii, morcovi, dovlecei, spanac, linte sau ardei sunt doar câteva din ingredientele pe care le poți folosi pentru acest gen de preparat.

Pe lângă suflet, pune și mirodenii în mâncare

În loc să pui sare, folosește tot felul de mirodenii, pentru că acestea dau o savoare aparte preparatelor tale, iar mâncarea va căpăta un gust apetisant. În plus, dacă adori acel gust acrișor pe care îl obții cu ajutorul lămâii, nu ezita să o utilizezi cât mai des. Totuși, nu uita de usturoi și ceapă, două ingrediente care au un impact direct asupra gustului și oferă preparatelor o aromă specială, specifică, care îți va bucura papilele gustative.

La sfârșitul zilei, nu trebuie să fii un chef în adevăratul sens al cuvântului, ci să ai atitudinea unuia. Nimeni nu s-a născut învățaț. Dacă nu îți iese un preparat din prima încercare, nu e un motiv de panică, cu siguranță te vei perfecționa în timp. Ține minte că, înainte să te apuci de gătit, trebuie ca bucătăria să fie pusă la punct și organizată. Fă-ți un plan în prealabil. Gândește-te ce ai vrea să gătești și pentru câte persoane. Vezi dacă ai la dispoziție toate ingredientele necesare și cât timp ți-ar lua. Renunță la sosuri grele, pline de grăsime, la zahăr, nu folosi sare în exces, și bazează-te pe fructe și legume proaspete. Înlocuiește o prăjeală într-o baie de ulei cu cea la aer, pentru a te bucura de un preparat delicios și sănătos.

Sursă foto: unsplash.com