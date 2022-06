Nicoleta Tupiță, dietetician și manager de nutriție Nestle: 21.8% din decesele din Europa sunt rezultatul excesului ponderal

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, adaptează în premieră în România, ghidurile de nutriție NutriPorția și VeggiePorția în limbajul Braille, concepute special pentru a ajuta persoanele cu dizabilități de vedere să–și pregătească singure preparate echilibrate nutrițional și sănătoase.

Am stat de vorbă cu Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat, Manager Nutriție în cadrul Nestlé România, Bulgaria și Țările Adriatice despre această inițiativă.

Ce sunt NutriPorția și VeggiePorția?

Nicoleta Tupiță:

NutriPorția și VeggiePorția sunt două farfurii ghid care ne ajută, printr-o metodă simplă, să avem mese echilibrate și mai sustenabile. NutriPorția este gândită pentru copii și poate fi folosită atât pentru a le pregăti acestora mese echilibrate, cât și pentru a-i educa cu privire la nutriția sănătoasă. NutriPorția îți arată care sunt cantitățile potrivite din fiecare grupă de alimente pentru principalele mese ale zilei. Interiorul farfuriei e împărțit în 3 părți care te ghidează, astfel încât jumătate din farfuria celui mic să fie acoperită de legume și verdețuri, un sfert de alimente bogate în proteine, iar un sfert de cereale/paste/orez și alte surse de carbohidrați. În plus, pe marginea farfuriei găsești câteva recomandări pentru restul grupelor de alimente, pentru că fructele, uleiurile, nucile, lactatele și apa sunt și ele esențiale pentru o alimentație sănătoasă.

VeggiePorția se adresează adulților, celor care doresc să experimenteaze mai des mesele pe bază de vegetale, dar nu știu exact cum să le combine. 40% dintre români se declară flexitarieni, conform studiului ProVeg realizat în iunie 2021. Un procent foarte mare de români, 41%, spun că vor consuma mai multe alimente vegetale în viitor, potrivit unui alt studiu Nestlé din decembrie 2021. VeggiePorția vine în sprijinul acestora, ajutându-i să își echilibreze foarte bine mesele pe bază de plante pentru a avea toți nutrienții de care au nevoie, mai ales pentru a-și asigura necesarul de proteine.

De ce sunt necesare astfel de ghiduri?

Nicoleta Tupiță:

21.8% din decesele survenite în Europa sunt rezultatul indirect al excesului ponderal. România este printre țările cu cea mai mare rată a morbidității cauzate de excesul ponderal. La fiecare 100.000 de locuitori, în țara noastră se pierd 5.354 ani de viață sănătoasă fie prin apariția unei boli, fie prin deces prematur. Aceste statistici îngrijorătoare au fost prezentate în World Obesity Atlas 2022. Se preconizează, în același raport, că în Europa vor fi 21 de milioane de copii obezi în 2030. Pentru a stopa aceasta creștere a cazurilor de obezitate și consecințelor acesteia trebuie să acționăm la toate nivelurile. Sunt binevenite toate programele de educație din partea sectorului public și privat sau inițiativele co-create de aceste sectoare. Un important factor în succesul inițiativelor de educație nutrițională este simplitatea. Recomandările nutriționale transmise trebuie să fie simple și practice pentru a fi, în primul rând, înțelese și mai apoi puse în practică. NutriPorția și VeggiePorția mizează pe simplitate, sunt ghiduri practice pe care să le avem în vedere la fiecare masă. În nutriție, este idealist să setezi obiective pe termen lung și să te ții de recomandări stricte, dar soluția poate fi să încerci să faci cele mai bune alegeri la fiecare masă.

Cum ajută cele două ghiduri de nutriție persoanele nevăzătoare?

Nicoleta Tupiță:

Am adaptat NutriPorția și VeggiePorția în limbajul Braille și în format audio, pentru a veni și în sprijinul persoanelor nevăzătoare. La Nestlé punem mare accent pe diversitate și incluziune și considerăm că Good Food, Good Life trebuie asigurat tuturor. Eu cred că sănătatea se menține în bucătărie și pe terenul de sport. Este dificil să ne asigurăm o alimentație sănătoasă dacă nu gătim sănătos. De asemenea, în bucătărie se formează o relație sănătoasă cu mâncare, acolo atingem alimentele, lucrăm cu ele, le înțelegem și le transformăm în ce ne place nouă. Din discuțiile cu Asociația Nevăzătorilor din România, cea mai mare nevoie a persoanelor nevăzătoare este cea de independență. Noi dorim să îi ajutăm să fie mai independenți în bucătărie și să gătească sănătos după ghidurile de nutriție. În bucătărie, singura limită ar trebui să fie imaginația!

Cum au fost adaptate NutriPorția și VeggiePorția pentru persoanele nevăzătoare?

Nicoleta Tupiță:

Cu ajutorul Asociației Nevăzătorilor din România am tradus în limbajul Braille cele două farfurii. Apoi, cu viziunea creativă a artistului plastic Monica Mocanu, acestea au prins formă fizică, în ceramică. Așa au fost create, pentru prima dată în România, farfurii din ceramică cu limbajul Braille care, dincolo de informațiile nutriționale, transmit un mesaj mai puternic persoanelor cu deficiențe de vedere. Prin aceste farfurii le transmitem că ei sunt văzuți, respectați și încurajați să devină independenți în bucătărie. Alături de farfuriile în Braille, am dezvoltat și varianta audio, povestită, a NutriPorției și VeggiePorției. 20 de rețete audio au fost adaptate special pentru nevăzători cu liste de ingrediente cu măsuri casnice (de exemplu, cana, lingura) în loc de gramaje. În completarea acestor materiale vin un ghid pentru experiențe sănătoase în bucătărie cu sfaturi de la nevăzători pentru nevăzători și un alt ghid de bune practici pentru HORECA.

Unde sunt disponibile cele două ghiduri și cum pot ajunge în posesia persoanelor nevăzătoare?

Nicoleta Tupiță:

Toate aceste materiale pot fi accesate pe website-ul nestle.ro la secțiunea https://www.nestle.ro/nutritie/veggie-nutri-braille , dar și pe Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr-5mKYt7s9hdV84aJ23AHdL2zpCyAF6N .

Indicațiile și rețetele din cele două ghiduri sunt potrivite exclusiv pentru adulți sau pot fi luate ca repere și pentru alimentația celor mici?

Nicoleta Tupiță:

VeggiePorția încurajează mese echilibrate pe bază de plante și este destinată adulților, dar poate fi folosită și pentru mesele în familie. NutriPorția este special concepută pentru copiii cu vârsta între 4 și 12 ani. Proporțiile din farfurie sunt aceleași atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar recomandările diferă în ceea ce privește cantitatea și numărul de porții pe zi. Ghidurile noastre sub formă de farfurie recomandă și numărul de porții pe zi din fiecare grupă de alimente, ceea ce diferențiază NutriPorția de VeggiePorția. O altă diferență între cele două ghiduri este reprezentată de tipul alimentelor, VeggiePorția încurajează cât mai multe mese echilibrate pe bază de plante pentru o alimentație flexitariană sănătoasă și sustenabilă. NutriPorția recomandă a alimentație echilibrată, dar omnivoră, fiind mai potrivită pentru copii pentru că le asigură o creștere armonioasă.

Cele două ghiduri de nutriție pot fi folosite atât de persoanele care consumă exclusiv produse de origine vegetală, cât și de cele care consumă carne și lactate?

Nicoleta Tupiță:

NutriPorția susține o alimentație omnivoră, cu de toate, dar în porții adecvate. În general, copiilor nu li se recomandă o alimentație vegană, nici macăr vegetariană, pentru că aceștia sunt în perioadă de creștere și au nevoi nutriționale speciale. Copiii au nevoie de fier și proteine din carne, pește, ouă, de calciu din lactate, de toate vitaminele și mineralele în cantități adecvate. VeggiePorția este potrivită tuturor adulților, de la cei vegani, la flexitarieni și omnivori. A avea câteva mese pe săptămână fără produse de origine animală este o strategie bună de a ne îmbunătăți alimentația și a contribui la sustenabilitatea sistemului alimentar. Raportul comisiei EAT-Lancet spune că alimentația este cea mai importantă pârghie pentru a optimiza sănătatea oamenilor și sustenabilitatea mediului. Aceeași comisie de experți internaționali recomandă dublarea consumului de legume, fructe, nuci și leguminoase și înjumătățirea consumului de carne roșie și zahăr. Astfel am putea avea o planetă mai sănătoasă și s-ar putea preveni 11 milioane de decese premature pe an.

Cum arată, proporțional vorbind, farfuria ideală?

Nicoleta Tupiță:

Farfuria ideală este, înainte de toate, cea savurată în familie, cu prietenii sau persoanele dragi care ne ajută să ne relaxăm și să ne bucurăm de mâncarea de pe masă. Din perspectiva valorii nutriționale, farfuria ideală este împărțită în 3. Jumătate din farfurie este umplută cu legume crude sau gătite. Un sfert din farfurie conține proteine din leguminoase (fasole, soia, linte, năut), nuci, ciuperci sau pește, ouă, lactate și carne. Celălalt sfert se va umple cu surse de carbohidrați complecși (pâine integrală, cereale integrale, paste integrale, orez, mămăligă, cartofi etc). Pe lângă aceste 3 zone principale, la o farfurie echilibrată se vor adăuga, în timpul gătitului sau la final pentru asezonare, 1-2 linguri de uleiuri vegetale sănătoase (ulei de măsline, rapiță, sâmburi de struguri, semințe de in etc). Meniul zilnic se completează cu fructe proaspete la gustări sau la desert. Fructele e bine să se consume împreună cu nuci sau semințe pentru a echilibra impactul asupra glicemiei și a crește valoarea nutritivă a acelei gustări.

