Destination Wellbeing: călătoria către un stil de viață sănătos!

Căutarea unei stări generale mai bune devine acum infinit mai ușoară. Nu mai e nevoie să pornești către destinații îndepărtate pentru a descoperi tehnici și metode de susținere a stării optime de funcționare a organismului - alături de Nutrilite poți descoperi cum totul pornește din interior. Destination Wellbeing este un ghid holistic științific, de încredere, care te susține în efortul de a adopta sau restabili un stil de viață sănătos, prin care să ajungi la cea mai bună formă.

Toată lumea aspiră la o viață liniștită și un stil de viață sănătos, dar nu este întotdeauna ușor să-ți formezi și să menții obiceiurile sănătoase de bază. De aceea, Nutrilite a creat Programul Body Cleansing , o călătorie de 21 de zile care combină expertiza profesională, sprijinul și suplimentele alimentare. Urmând acest program oricine poate să-și îmbunătățească starea generală de bine, aportul nutrițional și nivelul de activitate, adoptând obiceiuri sănătoase și susținând procesele naturale de regenerare și purificare ale organismului.

Programul este conceput în colaborare cu Dr. Francesco Avaldi , Consultant Nutrilite în Nutriție, master în Dietetică Vegetariană și Expert în Nutriție Sportivă. Acesta ne spune că:

„ scopul colaborării mele cu Amway și Nutrilite este de a ajuta oamenii să-și atingă obiectivele prioritare privind starea generală a organismului, ajutându-i să se elibereze de presiunile stilului de viață modern. Îmi doresc să fie ușor pentru oricine să aibă succes în această călătorie”.

Programul Body Cleansing include o serie de produse Nutrilite atent selecționate, și anume:

Sfaturi pentru a vă bucura din plin de călătoria către un stil de viață sănătos cu Nutrilite Body Cleansing:

● Prima oprire: înainte de micul dejun

Pentru a începe ziua, se recomandă să luați Nutrilite Balance Within și să beți un pahar

plin de apă. Să înceapă detoxifierea!

● A 2-a oprire: micul dejun

Se recomandă să luați Nutrilite Armurariu cu un mic dejun adecvat, care să combine carbohidrați și proteine vegetale, adăugând și o lingură de Nutrilite All Plant Protein dacă micul dejun nu are o cantitate adecvată de proteine.

● A 3-a oprire: gustarea de dimineață

Este o idee excelentă să includeți fibrele ca parte a gustării de dimineață sau de după-amiază, poate cu un smoothie. Luați în considerare utilizarea blenderului electric de mare viteză Nutrilite pentru a pregăti un smoothie delicios, adăugând Nutrilite Fibre Powder dacă este cazul.

● A 4-a oprire: prânzul

Este esențial să aveți un prânz adecvat care să combine carbohidrații și proteinele pe bază de plante. Dacă un stil de viață aglomerat permite doar un prânz rapid, luați în considerare adăugarea unei linguri de Nutrilite™ All Plant Protein la salata de prânz.

● A 5-a oprire: gustarea de după-amiază

Nucile sau iaurtul sunt întotdeauna o alegere bună!

● A 6-a oprire: cina

Cel mai bun mod posibil de a încheia ziua este cu un smoothie sau o supă combinată cu o lingură de Nutrilite All Plant Protein sau cu o cină ușoară pe bază de plante. Oricare ar fi opțiunea aleasă, se recomandă să luați din nou Nutrilite Armurariu - deci de două ori pe zi, dimineața la micul dejun și seara la cină.

Înainte de a începe călătoria, nu uitați să "împachetați":

Alimentele potrivite : obținerea cantităților potrivite de macronutrienți, vitamine, minerale și fitonutrienți în cadrul unei diete echilibrate și variate pentru a susține metabolismul și funcțiile esențiale ale organismului - cum ar fi sistemul nervos și curățarea naturală a corpului - este esențială pentru starea generală de bine.

Suficientă activitate fizică : construirea unor obiceiuri sănătoase în jurul unei bune activități este o modalitate excelentă de a începe să îmbunătățim starea generală de bine.

O doză de mentalitate pozitivă : starea de bine începe în minte. Este important să vă faceți timp să respirați corect și să vă limpeziți mintea pentru câteva minute.

Suficientă apă pentru a rămâne hidratat: asigurați-vă că organismul este suficient de hidratat prin consumul unei cantități adecvate de apă - cel puțin 2 litri pe zi - din toate sursele. Apa contribuie la menținerea funcțiilor fizice și cognitive normale. Citește și: Călătorește ecologic și autentic. Vezi cum să începi să faci și tu asta 15 ani de fashion, lifestyle și o comunitate bine definită se sărbătoresc, în luna aprilie, la Băneasa Shopping City Alessandra Stoicescu, fotografii superbe din vacanță cu familia în… Mykonos



Prețul programului Body Cleansing: 804,23 lei.

În completarea programului Body Cleansing, Destination Wellbeing propune și alte seturi de produse, fiecare destinat unei nevoi sau unui obiectiv specific. De exemplu, Setul Sprijin imunitar complet cu vitamine este util pe parcursul întregului an, conținând un spectru complet de vitamine Nutrilite. Produsele pe care le vei regăsi sunt: Vitamina C Plus, pudra Balance Within și pudra proteică All Plant Protein.

Ca sprijin suplimentar, poți accesa Destination Wellbeing Tool din cadrul aplicației Amway Xperience. Acest instrument online te ajută sa-ți evaluezi starea inițială, să-ți personalizezi rutina de suplimentare și să-ți urmărești progresul. Aplicația îți oferă de asemenea și recomandări pentru a urma cei 4 piloni ai programelor: nutriția, activitatea fizică, mentalitatea pozitivă și hidratarea. Aplicația Amway Xperience poate fi descărcată gratuit din Google Play sau Apple Store .

Începe-ți călătoria spre schimbare chiar acum!

Vitaminele C, B6 și B9 (acid folic) contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar

Vizionare placuta