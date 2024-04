Simptomele neplăcute ale alergiilor de primăvară au început, ușor, ușor, să apară odată cu încălzirea vremii. Luna aprilie vine cu soare și vreme numai bună pentru plimbările lungi în aer liber, dar și cu sporii de polen, mucegai și tot soiul de alte surse de histamină care, pentru persoanele cu un teren alergic important, sunt factori declanșatori ai coșmarului numit: alergie.

„Iarba, polenul și mucegaiul sunt cele mai frecvente surse care declanșează alergiile sezoniere. În funcție de caz și de expunere, simptomele clasice determinate de alergiile de diverse feluri (nas înfundat, strănut, tuse, uneori febră) care debutează primăvara se pot prelungi chiar și pe perioada verii, până la reinstalarea sezonului rece. Vestea bună este, însă, că există o serie de alimente care pot preveni și chiar trata alergiile sezoniere, alimente pe care îți recomand să le consumi, fie că ești alergic sau nu”, explică specialistul nutriționist, Wasim Nazer.



10 alimente care limitează simptomele neplăcute ale alergiilor de primăvară



Kiwi, bogat în vitamina C, este recunoscut pentru capacitatea sa de a reduce intensitatea reacțiilor alergice. Din aceeași categorie fac parte lămâile și portocalele, fructe care conțin o cantitate mare de vitamina C.



Ananasul conține o enzimă denumită bromelaina, care are rolul clar de a reduce inflamația prezență deseori în bolile alergice, în special atunci când pacientul a fost diagnosticat cu astm.



Atunci când vorbim despre efectul de reducere al inflamației, ne putem opri și asupra beneficiilor reale pe care le aduc acizii omega 3 în aceast caz. Așadar, în acest caz, este recomandat consumul de ton, somon, păstrăv sau macrou, tipuri de pește cu un aport substanțial de Omega 3.



„Este recomandat să consumăm 2 porții de pește pe săptămână, în această perioada sau, dacă acest lucru nu este posibil, să apelăm la suplimentele alimentare bogate în acizi Omega 3”, continuă specialistul nutriționist.



Ceapa, ardeiul și pătrunjelul conțin quercetină, o substanță conținută în mod natural de aceste legume, cu efecte importante atunci când vorbim despre reducerea efectelor reacțiilor alergice.



„Nu uităm, de asemenea, nici de kefirul, care conține probiotice benefice pentru microflora intestinală, ceea ce ajută la prevenirea sau chiar tratarea alergiilor sezoniere”, conchide Wasim Nazer.

