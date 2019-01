De ziua lui, de Valentine’s Day, sau pur și simplu: cele mai cool idei de cadouri pentru partenerul tău

Dacă vorbim despre accesorii bărbătești de oferit cadou partenerului și ne oprim la detaliile ce îmbogățesc ținutele vestimentare, iubitul tău va fi încântat de alegerile tale. Și asta pentru că bărbații cred despre femei că știu care sunt ultimele trenduri și ce înseamnă stilul. Ne-am marketat bine, doamnelor! Căci da, cam știm!

Dacă vrei, deci, să alegi accesorii bărbătești pentru iubitul tău și outift-urile tale, te anunț că ai atins the Jackpot! Și asta pentru că bărbații nu prea ”pierd timpul” cu astfel de căutări. Totuși, asta nu îi face imuni la ce și-ar dori. Adesea bărbații gândesc că tare ți-ar dori să fie ”genul de tip care poartă cravată” sau geantă de mână sau… orice alt accesoriu vestimentar. Dar cine are timp și energie de căutat acel accesoriu, nu? Ei bine, tu!

Descoperă idei de cadouri stilate pentru partenerul tău

Tu poți face un gest frumos și îi poți oferi acea piesă de care are nevoie dar pe care nu are chef să o caute. Am ales, deci, mai multe variante de accesorii bărbătești de oferit cadou partenerului, de la mănuși la fular, de la geanta tip servietă, versatilă, ușor de adaptat oricărei ținutei, de la ceas, la cravată sau la ochelari de soare!

Și, dacă totuși nu ai inspirație sau disponibilitate să fii tu cea care îi întregește ținuta lui ”iubi”, mergi pe varianta de produse cosmetice de îngrijire și grooming. Aceste idei de cadouri pentru partenerul tău sunt inspirate, căci orice bărbat se piaptănă, are nevoie de accesorii de ras sau post-bărbierit sau de îngrijire a bărbii.

Unde mai pui că, dacă alegi mirosurile care te atrag și pe tine, îți va face plăcere să ”îl adulmeci”. Ca să nu mai vorbim despre faptul că o barbă moale și fină este mereu dezirabilă când ajungeți la săruturi, nu?

Până la urmă, deși aceste accesorii bărbătești de oferit cadou partenerului sunt dedicate lui și sunt pe gustul lui, nu înseamnă că nu trebuie să îți placă și ție puțin, nu?

Sursa foto front page – Unsplash