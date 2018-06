Geanta de voiaj de mână se poartă în ținutele urbane de zi cu zi!

Din seria călătorului îi șade bine cu drumul, astăzi eu mă gândesc la vacanță. De altfel, corect și fair ar fi să mă spun ” dar când nu mă gândesc eu la vacanță?”. Mda, recunosc, nu m-am schimbat prea mult, de copil. Atunci meseria preferată era să merg în vizite, așa ziceam. Vizitele erau prin mai multe orașe, căci așa se împărțise neamul. Am rămas călătoreasă, ce să spun! Și am rămas fascinată de frumusețea și calmul de a descoperi noi locuri, obiceiuri și oameni. Oh, dar ce te faci când de fapt meseria ta nu este de călător decât de vreo 3-4 ori pe an și-n rest cu mici escapade locale? Eh, atunci alegi să porți geanta de voiaj de mână, măcar să te țină ceva cu mintea-n vacanță!