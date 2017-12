Beneficiile citricelor pentru piele: ingrijirea tenului cu produse naturale

Le ador in sucuri, le ador in ceaiuri, in prajituri, le ador in parfumuri si in bauturi sau cocktailuri. Le ador si in ingrijirea tenului! Militez pentru a folosi citrice pentru ten, intrucat ele iti vor conferi o piele sanatoasa si hidratata!