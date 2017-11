Piese cool de la Zoot in wishlistul meu de Black Friday 2017

Cel mai mult imi place sa fac liste. In telefon, pe foi rupte si in agenda. Liste cu idei de materiale, liste cu idei de promovare, liste cu oameni carora as vrea sa le iau interviu, liste cu decoratiuni si piese de mobilier, liste cu cadouri si wishlist-uri cu haine care imi lipsesc sau de care as avea nevoie in viitorul apropiat.