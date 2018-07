Cele mai sexy rochii cu detalii de lenjerie intimă provocatoare

Underwear as outerwear continuă să facă ravagii! Și pe bună dreptate, detaliile inspirate de lenjeria intimă au ceva misterios, senzual, erotic, feminin. Așa că, astăzi, am dat iama în budoir și am ales cele mai frumoase rochii cu detalii de lenjerie intimă.