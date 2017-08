Una dintre provocarile cele mai mari pentru fiecare dintre noi este sa mancam cat mai sanatos, intr-o era a vitezei si a semipreparatelor. In calitate de parinte, treburile sunt ceva mai complicate, mai ales ca trebuie sa avem grija ce pranz va lua copilul a doua zi in pachetel.

Si pentru ca in curand incepe un nou an scolar, lista cu meniuri este din nou o preocupare pentru ca trebuie sa gandim mese pentru la scoala, pe langa cele pentru munca. Cert este ca depozitarea mancarii trebuie facuta igienic, in siguranta pentru transport, fara grija ca ceva se va rasturna sau amesteca.