Poartă clutch-uri stil servietă așa cum le-au propus marii designeri în prezentări

De unde știu eu că putem? Să zicem că am luat trendurile la ”puricat” și asta am descoperit în defilările designerilor. Această minunată IT bag de sezon, care nu există per se, dar care la fel de bine ar putea fi chiar așa denumită: geanta-plic stil servietă! Unde s-au văzut astfel de genți? Cum se poartă ele? Desigur, dezbatem toate secretele mai jos.

La Roksanda au apărut niște plicuri-servietă cu mâner metalic rotund, exagerat. La Versace au apărut câteva clutch-uri stil servietă, cu curea metalică și îmbinare de ecosez, ținte și piele întoarsă. La Marni vei găsi, probabil, cel mai elocvent exemplu de clutch-uri stil servietă. Aici, geanta-plic stil servietă a fost supradimensionată, din piele maro, tipică pentru serviete cu catarame și curele de prinde întocmai ca aceste genți. Și tot la Marni poți vedea servieta dusă la rang e artă, mai exact transformată în rucsac urban-cool. Și la Valentino poți găsi serviete stil clutch, la fel, oversize, din piele verse, plisată. Iar la Chanel geanta Tote a fost îndoită, creându-se astfel un plic imens stil servietă, din piele matlasată. Un model interesant de geantă-plic stil servietă vezi la Shrimps, unde servieta e micuță și e realizată din blană plușată galben-neon.

