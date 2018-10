Haine din piele pentru o toamnă în care texturile și culorile interesante devin vedetele ținutei tale!

Se poartă pielea cu aspect natural, cea cu aspect vintage, se poartă pielea întoarsă, pielea lăcuită, se poartă vinilinul și se poartă pielea cu irizații metalice. Cam asta ar fi pe scurt, în câteva cuvinte, un mic ghid despre cum să alegi hainele din piele în toamna aceasta. Hai să vorbim ”pe lung”!

Găsești haine din piele aici

Designerii au creat multe articole din piele, și nu s-au oprit doar la tradiționalele geci. La Saint Laurent am văzut rochia cu umerii mari, în stil anii 80, din piele cu ținte. La Jeremy Scott am văzut salopetele din imitație de piele (scai) cu peliculă metalizată argintie. Și la Balmain am văzut salopeta din același material argintiu, metalic, ce aduce cu un vinilin sau o piele lucioasă. La Saint Laurent am întâlnit look-ul All Leather, cu pantaloni scurți, geacă a la anii 80, pălărie și botine din piele, într-un mix de piele naturală și piele întoarsă.

Ce haine de piele să porți în toamna aceasta dacă vrei un look și mai nonconformist? Inspiră-te de la Stella McCartney și Lavin, care au folosit piele în culori altfel decât clasice. Pentru că, da, acesta este un alt aspect legat de cum se poartă pielea în toamna aceasta!

Se poartă toate culorile de piele! Neagră, maro, nude, cognac, albastru, oranj, verde, roșu, gri și orice altă nuanță îți mai trece prin cap! La Stella McCartney am văzut rochia asimetrică cu drapaj, din piele ecologică albastră, iar la Lanvin am văzut pantalonii din piele oranj asortați cu bluză din piele neagră.