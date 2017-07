Palarii mari negre de plaja

Recunosc! Aceasta e palaria mea de plaja preferata! In primul rand ca aminteste usor de palaria cowboy, insa are borurile mari, elegante. In al doilea rand pentru ca e simpla. Si in al treilea rand pentru ca imi place sa port negru la plaja.

Vad aceasta palarie alaturi de un pareo transparent si sandale cu barete subtiri. Si daca o porti in oras, e versatila si merge si la blugi, cat si la rochii vaporoase flu-flu de zi sau de seara.

Palarie neagra eleganta, rafinata