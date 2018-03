Tipuri de cravate pentru băieței

Cauți o cravată obișnuită pentru micuțul tău care să se așeze în jurul gâtului său și să fie legată cu nod în față, exact ca o cravată tradițională pentru bărbați?

Nici nu va trebui să ții de copil sau să îl faci să stea nemișcat destul de mult pentru a-i putea face cu succes nodul de cravată, și asta pentru că, în majoritate, cravatele online pentru copii pe care le vei găsi sunt deja pregătite, pre-înnodate adică (au deja nodul făcut) și se așază în jurul gâtului cu elastic sau au atașată la spate o clemă specială cu reglare ori o bandă mică tip Velcro cu „arici”, ca să se fixeze de gâtul micuțului.

În cea mai mare parte, am găsit cravate pentru copii cu bandă elastică ajustabilă în jurul gâtului. Am dat chiar și peste niște astfel de cravate pentru băieți croșetate manual din fir de bumbac 100%, în diverse culori. Arată foarte bine și conferă un aer personal, având în vedere că sunt niște tricotaje de mână. Și totuși, la un preț foarte mic, acum sub 20 lei.

O alternativă foarte ieftină de cravate pentru copii găsești pe AliExpress. Știm, trebuie să aștepți mai mult timp după pachețelul livrat tocmai din China, dar dacă te organizezi din avans și nu îți trebuie urgent, aceasta este o soluție excelentă, pentru că ai o mare varietate de cravate pentru copii acolo, în toate culorile și imprimeurile.

În plus, acum prin Poșta Română nu mai e atât de complicat să primești pachețelele livrate din China. Cu răbdare, îl vei primi în final și dacă e vorba de un colet mic, îl vei primi la adresă, chiar în cutia poștală sau la ușă, dacă ești la adresa respectivă. Nu uita să selectezi bifa Free Shipping, fără taxe de transport adică, înainte de a începe căutările.

Astfel, dacă ești în căutarea unei cravate pentru copii într-o anumită culoare, o cravată solidă, din materiale utilizate ca și la cravatele pentru bărbați, pe AliExpress nu ai cum să nu găsești. Chiar și cravate pentru băieței cu imprimeuri haioase sau mai… clasice, precum cravata tatălui.

Acestea au de regulă nodul făcut și sunt așezate pe un șnur elastic subțire, ușor de mascat sub orice guler. Ușor așadar de pus și de scos și, mai ales, de ajustat. Au un finisaj excelent pentru niște piese de îmbrăcăminte micuțe și simpatice.

Ba chiar am găsit și cravată în set foarte util de îmbrăcăminte pentru copii, compus din vestă cu nasturi și cravată neagră pentru copii, cu o cămașă albă pentru băieței. Un set clasic de la NEXT care va fi potrivit în foarte multe ocazii, mai ales că e disponibil astfel la un preț rezonabil.

Vezi cravată simplă clasică Vezi set de haine cu cravată