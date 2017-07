Cum sa folosesti parfumul ca repelent pentru insecte

Tocmai ce m-am intors din Delta Dunarii, unde am petrecut un weekend fix pe sufletul meu.

Cafea bauta pe butuc de copac in curte, pisicute si catei in jurul meu, flori multicolore si verdetea cat vezi cu ochii, plimbari cu barca, seri racoroase si liniste vindecatoare. De fiecare data cand ajung acolo nu-mi doresc sa ma mai intorc in orasul asta aglomerat.

Insa nu vara este anotimpul pe care vreau sa-l petrec in Delta, oricat de frumos ar fi cu natura colorata. Toate amintirile facute acolo in acest weekend sunt umbrite de mancarimile insuportabile pe care le am de la muscaturile de tantari si alte goance.

Trec peste orice obstacol, mai putin peste plasa de tantari care se lasa la usa oricarei incaperi, la fereastra sau geam, odata cu lasarea serii.