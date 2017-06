Durata buna a bateriei in conditii de utilizare concomitenta a aplicatiilor

Cand am scos-o din cutie, tableta Pluri B7 era aproape descarcata, asa ca a trebuit sa o tin putin la incarcat ca sa ma bucur de ea. Dar a meritat asteptarea, inclusiv in sensul ca a tinut destul de mult pana la urmatoarea reincarcare. Am ascultat muzica pe ea, am stat pe facebook, am urmarit oferta magazinelor online si am scris pentru Jurnalul unei shopaholice. Destul de multe activitati, poti spune. Asa ca putem valida faptul ca are o autonomie mare in regim de asteptare pana la urmatoarea incarcare. Cam de 6-7 ore, as spune, utilizata pentru foarte multe activitati deodata.

Ceea ce, din nou spunem, o face perfecta in calatorii. Bineinteles, durata de viata a bateriei si capacitatea sa maxima se reduc in mod obisnuit in timp si in functie de gradul de utilizare. Pentru ca, de exemplu, pe 2G, tine pana la 9 ore, pe 3G pana la 7 ore, cu player muzica pana la 8 ore, iar cu streaming video pana la 4 ore. Evident, combinate toate acestea, in acelasi timp, reduc autonomia pana la urmatoarea incarcare, la mai putine ore.

Aici poti vedea mai multe detalii si caracteristici tehnice pentru tableta Vonino Pluri B7