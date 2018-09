Ce tot atâta clasic, fetelor? E frumos și ritmul clasic, dar să-l mai ”spargem” din când în când cu mici detalii inovatoare. Un volan, o culoare surprinzătoare, o broderie, un decupaj, și lista rămâne deschisă! Și în cazul modelelor de trenciuri scurte lejere alese de mine, am mers pe classic with a twist, adică clasic cu ceva în plus.

Și asta pentru că trendurile acestui sezon cald, cât și al viitorului sezon rece se întâlnesc la intersecția dintre clasic și inedit. Dar mărturisesc că m-a atras și faptul că multe case de modă au propus trenciuri scurte croite larg, confortabil, în colecțiile lor.

Ce trebuie să știi este faptul că adesea trenciul, deși o piesă inspirată de moda bărbătească, ba chiar de uniforma de război, anul acesta – atât vara, cât și de la toamnă – este propus în stiluri feminine opulente, prețioase, creative, senzuale. Acestea fiind spuse, hai să îți prezint cele mai frumoase trenciuri scurte la modă, la care poți apela acum, în serile răcoroase, dar și de la toamnă, în zilele ploioase.