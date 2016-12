In fiecare an, multe dintre noi trec prin frig, zapada, ger cu tocuri cui, tinute elegante si coafuri impecabile cu speranta ca Noul An sa fie cel mai bun an al nostru. Ne adunam in baruri si restaurante supraaglomerate, platim pachete scumpe pe mancare si bauturi, asteptam la cozi lungi pentru a folosi toaleta si dansam pana nu ne mai tin picioarele. Toate acestea in timp ce asteptam ca ceasul sa ajunga la miezul noptii si, cumva, sa ne gandim ca acesta va reseta si viata noastra.

De Revelion, sampania pare sa se transforme intr-un elixir magic, menit sa curete cerul gurii noastre si intregul ultim an al vietii noastre cu fiecare inghititura.

"Un An nou, o noua eu!" - este sloganul intalnit in aceasta perioada an de an pe Facebook, Instagram, Twitter si toate celelalte retele de socializare. De ce? Promitem ca acest an va fi diferit.

Ca zilele si saptamanile vor arata mai bine. Ca rezolutiile chiar vor fi puse in practica/aplicare. Ca ne vom schimba comportamentul. Ca vom rezolva conflictele cu oamenii dragi. Ca vom face o schimbare.

Insa pana in luna februarie nimeni nu isi va mai aminti nici de rezolutii, nici de promisiunile facute, nici de emotiile traite. Pentru ca, fie vorba intre noi, aproape nimeni nu se simte bine sa iasa din zona de confort. Niciodata nu vom merge la sala zi de zi si nici macar de 5 ori pe saptamana.

Din anumite motive, uitam ca rezolutiile implica pasi mici, ca pentru copii.

De aceea, este mai bine sa abordam Noul An cu mai multa rabdare decat cu rezolutii incredibile. Unii ani vor fi mai frumosi, altii mai tristi, mai dificili... doar asa este viata si nu avem cum sa o schimbam. In loc sa promitem ca acest an "va fi cel mai bun an de pana acum", ar trebui sa intelegem ca nu depinde de noi ce se intampla. Putem doar sa speram ca vom continua pe drumurile noastre, acceptand ca nu suntem perfecti, ca putem face greseli - o multime de greseli, de fapt. Insa sa stim ca suntem persoane cu un suflet bun si, cumva, Universul ne va trimite vibe-uri pozitive.

Schimbarea nu se va schimba peste noapte. De fapt, schimbarea nu se va schimba deloc la 00:00.

Intrebarea mea pentru voi este simpla: de ce sa astepti pana in noaptea dintre ani pentru a iti transforma viata? Pentru a face o schimbare? Pentru a merge la sala? Pentru a iti suna mai des mama? Pentru a iti saruta iubitul? Pentru a manca mai sanatos? Pentru a invata ceva nou o data pe zi (sau pe saptamana)? Pentru a iti schimba locul de munca pe care il urasti? Pentru a pleca in mai multe vacante?

Fiecare zi pe care o traim este un dar de care multi dintre noi inca nu stiu sa profite. De aceea este important sa o facem sa conteze pentru noi.

Pe masura ce ceasul se apropie de 00:00, iar multimea incepe numaratoarea inversa pentru 2017, sper ca voi sa sarbatoriti ce conteaza cu adevarat: iubirea si sanatatea.

foto interior si prima pagina: unsplash.com