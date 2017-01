Vrei sa stii cum te influenteaza frigul la nivel psihologic? In primul rand, te face sa fii mai critica si sa ai mai putina incredere in cei din jur! Dar si creativitatea e afectata.

Zapada si frigul au cuprins intreaga Europa si parca si la noi e mai frig decat in alti ani. Dar, in afara de a tine oamenii mai mult in case si de a-i face sa stea chirciti cand ies afara, mai sunt si alte efecte ale frigului asupra noastra? Stiinta spune ca da, potrivit Livescience.com. Poate tie ti-e greu sa iti dai seama cum te influenteaza frigul, dar exista dovezi care spun ca temperaturile au un impact major asupra gandurilor si deciziilor. De la ce culori purtam la cum judecam criminalii, de la limitele creativitatii umane la felul in care ne comportam cu prietenii, frigul are efecte majore asupra psihicului uman, arata studiile.

Cum te influenteaza frigul – 5 efecte neasteptate

1 Efectul rochiei rosii

Vremea rece poate influenta culorile pe care le poarta femeile, dar numai in anumite perioade ale lunii, sustine un studiu publicat in 2013 si 2014. Deci, esti curioasa cum te influenteaza frigul?

foto interior si prima pagina: ESB Professional, Shutterstock