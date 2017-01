Ce inseamna sa fii femeie? Ce inseamna sa fii mama?

Acest filmulet prezinta viata unei mame in doar un minutel. De la nou nascut sau bebelus de cativa anisori si pana la sot - o femeie devine indispensabila in viata celor din jurul ei. Timpul liber este un lux pe care nu si-l mai poate permite - nici macar cinci minute pentru a lua in liniste micul dejun, a cauta inspiratie pentru decorarea camerei copilasului sau chiar a se bucura de o cafea fierbinte...

Va invit sa urmariti filmuletul de mai jos si sa imi spuneti daca va regasiti in el :)

foto interior si prima pagina: captura Youtube