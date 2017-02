Palaria – un accesoriu pentru femeile puternice

Ca sa porti o palarie, trebuie sa ai atitudine! Ca sa porti o palarie, trebuie sa tii spatele drept si capul sus, sa pasesti apasat si cu incredere, sa vorbesti cu calm, dar raspicat si sa afisezi intotdeauna un zambet pe chip.

Anul asta m-am decis: imi cumpar prima mea palarie. Sa-mi fie rusine ca scriu un material despre palarii si nu am deja o colectie cu care sa ma mandresc. Insa exista un inceput pentru toate, iar eu am rabdare si incredere ca in nici doua luni o sa am cateva modele de care o sa fiu tare mandra.

De ce nu am purtat pana la 30 de ani o palarie? Pentru ca nu eram ca femeia descrisa mai sus. M-am simtit tot timpul o copila timida, o adolescenta nesigura pe ea, dar femeia din mine vrea sa se faca simtita si sa se comporte ca atare. Poti sa razi, dar mi-am facut o lista cu accesoriile si articolele vestimentare de care am nevoie ca sa ma transform in femeia care visez sa fiu. Palariile sunt in cap de lista, iar faptul ca le-am cautat online este un prim pas.

Palarie din lana: 139 lei; Palarie neagra: 169 lei; Palarie rosie: 69 lei; Palarie neagra: 29 lei

Modelele mele preferate sunt cele rotunde de marime medie. Cele crem si cele negre, desi sunt sigura ca mi-ar sta bine si cu una visinie. Optez pentru cele medii deoarece m-ar ajuta, pentru inceput, sa ma obisnuiesc cu ideea de nou, sa nu mi se para “prea mult”, sa nu ies in evidenta prea tare.

Urmatoarele pe lista sunt palariile super mari, cele in valuri. In stilul celor purtate de Jennifer Lopez, sau cel putin cu gandul la ea ma duc pe mine, pentru ca aparuse la un moment dat in cateva videoclipuri purtand o astfel de palarie.

Palarie visinie: 199,99 lei; Palarie nude: 109,90 lei

Pentru genul asta, totusi, cred ca trebuie sa fiu femeie in toata regula. Asta pentru ca cel mai bine se potriveste intr-un outfit cu pantaloni skinny sau evazati, pantofi cu toc in picioare si un trench sau cardigan elegant care sa ne incalzeasca in zilele inca racoroase de primavara.

Inca o data, multumesc magazinelor online ca exista si ca au pe stoc toate modelele posibile, pentru toate stilurile, gusturile si buzunarele.

Sursa Foto Front Page: unsplash.com