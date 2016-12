comunicat de presa

Miercuri , 21 decembrie, salonul ”Make up your mind by Maria Pauna” a gazduit evenimentul de lansare a celor mai inovatoare aparate de infrumusetare, unice in Romania. Totul s-a desfasurat intr-o atmosfera prietenoasa si relaxanta, la acre au luat parte vedete precum Geanina, Ilies, Mihaela Calin, Adina Buzatu, Adina Halas, Eniko Georgescu.

Maria Pauna, o creatoare de frumos, interesata tot timpul de ultimele tendinte in domeniul beauty ,a testat pe propria piele aceste tartamente , iar rezultatele pe care le-a avut au determinat-o sa aduca in studioul ei cele 3 aparate minune: Endospheres,CooLifting-Beauty Gun si Tixel .

In cadrul evenimentului, medicul dermatolog Adina Margaritescu a povestit despre tehnologia Tixel, inovatia in tehnologia fractionata de rejuvenare a pielii bazata pe un sistem de ablatie termo-mecanica, ce se adreseaza problemelor legate de fotoimbatranire, modificari de textura si tonus al pielii, cicatricile postacnee, dar si ridururilor profunde si liniilor fine. Rezultatele sunt vizibile chiar de la prima sedinta.

Noutatea pe piata din Romania este pistolul de tratament CooLinftingul. Pulverizeaza asupra tesuturilor faciale un puternic flux CO2 la o temperatura foarte scazuaa si o presiune ridicata, combinata cu o concentratie extrem de mare de compusi activi atomizati. Este cel mai spectaculos si rapid tratament cu efecte vizibile intr-o singura sesiune, cele 5 minute de tratament vor sterge urmele a 10 ani. Tratamentul CooLifting genereaza un efect imediat (lifting) de netezire a pielii, eliminare a ridurilor superficiale si reducerea a ridurilor adanci, urmate de un efect de intinerire de durata.

Ioanei Vasilescu, terapeut Endospheres, a subliniat faptul ca acest aparat este singurul aparat de pe piata ce lucreaza prin microvibratie compresiva! Este considerat ultima frontiera in bodyshaping si cel mai eficient tratament anticelulitic! Are 4 actiuni sinergice: actioneaza asupra sistemulul vascular, dreneaza , remodeleaza si are efect analgezic pentru primele 4 sedinte. Dupa o cura cu 12 sedinte este demonstrat clinic ca pacienta va scadea cu 2,5 cm la nivelul coapselor si minim 2 marimi la haine. Majoritatea aparatelor de pe piata lucreaza pe aspiratie si contractie a muscchilor, insa receptorii pielii reactioneaza la microvibratie. ci nu la aspiratie.

Veti beneficiati de o consultatie gratuita si o sesiune de proba gratuita pentru unul dintre tratamentele mentionate, in cadrul salonului http://www.mariapauna.ro/