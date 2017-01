Lenjerii de pat si textile pentru zilele de odihna

Paturi calduroase

Un film iti transmite altfel emotiile cand stai cuibarita in pat, invelita intr-o patura pufoasa si bei o ciocolata calda. Daca nu as avea limita de spatiu, cred ca as strange o colectie impresionanta si de paturi. Imi plac in mod special cele tricotate (multicolore) si cele foarte, foarte pufoase. Un motiv in plusa sa iubesti iarna.

Patura model scandinav: 179 lei; Patura cu buline: 179 lei