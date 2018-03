Atunci cand locuiesti intr-un apartament mic, confortul tau poate scadea dramatic prin doar cateva decizii neinspirate. Nu e suficient sa te feresti de piese de mobilier voluminoase sau de acumularea unor lucruri de care nu ai nevoie. Traiul intr-un apartament mic cere ingeniozitate, creativitate si spirit organizatoric.

Lipsa spatiului nu inseamna ca apartamentul nu poate avea un stil aparte. Din contra, lipsa acestuia te va indemna sa pui in practica solutii creative, care iti vor face apartamentul cu adevarat unic.

Balconul

Atunci cand ai un apartament mic, toate parțile acestuia trebuie gandite in vederea extinderii spatiului. O astfel de oportunitate iti ofera balconul. Atunci cand este inchis, acesta se poate transforma intr-o anexa a casei. Amenajarea balconului poate avea ca rezultat un mini-birou, un spatiu de depozitare sau chiar o micuta bucatarie.

Patul

Patul ocupa din toate piesele de mobilier cel mai mult spatiu. De aceea, acesta trebuie ales si plasat cu grija. Mobila cu picioare, sub care poti vedea, creeaza un efect optic prin care pare a fi mai mult spatiu in casa. Daca vrei insa mai mult decat doar un efect optic, o solutie ar fi suspendarea patului. Acesta poate fi prins cu ajutorul unor accesorii, dar, daca vrei sa te simti cu adevarat in siguranta, ii poti crea o platforma pe care sa stea. O alta solutie este sa alegi un pat mai inalt, cu multe spatii de depozitare in partea de jos.

Cutii pentru depozitare

Organizarea e o trasatura fara de care un spatiu mic se poate transforma rapid intr-unul ingramadit. Ca sa eviti acest lucru, achizitioneaza seturi de cutii sau cosuri de depozitare si pune-le intr-un spatiu precum o debara. Daca nu ai multe sertare in casa, acestea devin cu atat mai utile. E bine sa tii cont si de faptul ca, in ciuda aspectului placut, nu e o idee buna sa tii aceste cosuri sau cutii la vedere. Rafturile deschise fac spatiul sa para mai incarcat, asa ca nu se potrivesc prea bine cu camerele mici.

Masa

In primul rand, dimensiunile mesei trebuie sa fie proportionale cu cele ale camerei. Fie ca e vorba de cea din sufragerie, bucatarie sau dintr-un open space, exista trucuri pe care le poti folosi pentru ca masa sa ocupe mai putin spatiu. O solutie ar fi masa extensibila de perete, care se strange atunci cand nu mai ai nevoie de ea. Pentru bucatarie, o idee interesanta e masa care se trage din dulap, precum un sertar, conform House Beautiful.

Dulapuri

Intr-un apartament mic, nu e niciodata suficient spatiu de depozitare. Atunci cand incerci sa obtii mai mult spatiu, nu e suficient sa privesti pe orizontala. Daca ajung pana la tavan, dulapurile si rafturile pot economisi mult spatiu. Cand alegi dulapuri pentru un spatiu mic, asigura-te ca nu sunt prea late si ca nu se risipeste spatiu pe verticala.

Scaune, fotolii, sezlonguri

In primul rand, numarul acestor piese de mobilier trebuie cantarit cu grija in raport cu spatiul disponibil. In al doilea rand, e ideal ca acestea sa aiba un dublu scop. De exemplu, exista fotolii si sezlonguri tip otoman care se deschid, continand in interior un spatiu suplimentar de depozitare. In plus, sezlongul de tip otoman este oricum foarte versatil, putand fi folosit si ca masuta de cafea, cu ajutorul oricarei tavi.

Seturile de fotolii nu sunt cele mai eficiente cand vine vorba de spatiu. Daca iti plac, alege unul care sa ofere accent si culoare camerei, pe langa clasicele scaune. Totodata, nu e eficient sa ai canapea si fotolii, daca spatiul e foarte limitat; poti alege insa o canapea cu doua locuri si sa renunti la fotoliu. Sunt mai multe aranjamente posibile cand vine vorba de locuri de relaxare, cum ar fi coltar insotit de tabureti, fotoliu însoțit de scaune sau o mica canapea insotita de un sezlong otoman.