comunicat de presa

Cine a spus că muzica de odinioară nu este încă prezentă în inima oamenilor? Publicul român o demonstrează: a dat un mare veto nemuritoarelor hit-uri Boney M! Organizatorii Concertului Aniversar Boney M feat Liz Mitchell anunță sold out pentru biletele din Categoria 1 de 200 lei și Categoria 2 de 150 lei. Astfel, cel mai așteptat eveniment old school al toamnei este aproape de a epuiza biletele.

Pe 28 octombrie, la Sala Palatului aniversăm live 40 de ani de muzică, printr-un concert fabulos!

BONEY M feat Lis Mitchell, original lead singer, aniversează printr-un spectacol full band 40 de ani de când hit-urile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin” au cucerit lumea. Invitatul de marcă este Ottawan, celebru mai ales cu "D.I.S.C.O.", "Hands Up (Give Me Your Heart)" și ”Crazy music”.

“Let the words of our mouth and the meditation of our hearts / Be acceptable in thy sight here tonight/ By the rivers of babylon, there we sat down / Ye-eah we wept, when we remembered zion.” La 40 de ani de la momentul lansării, la 40 de ani de când continuă să se audă în boxe, în forma originală sau remixată, și să se descarce de pe site-uri specializate, hit-urile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin” vor răsuna live pe scena Sălii Palatului în data de 28 octombrie. Va fi un mega show aniversar Boney M feat Liz Mitchel, original leader singer.

AU MAI RĂMAS LA VÂNZARE:

Categoria 3 - 120 lei

Categoria 4 - 90 lei

Categoria 5 - 50 lei

Biletele se pot achiziționa Online: Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro Myticket.ro și în rețeaua magazinelor partenere și la casa de bilete a Sălii Palatului.