Black Friday 2018 la ceasuri de la WatchShop: Sekonda - brandul de ceasuri cel mai bine vândut în Marea Britanie de 30 de ani încoace

WatchShop, în cel de-al șaptelea an de Vinerea Neagră, preconizează ca și anul acesta de Black Friday românii să cumpere la reducere ceasuri de valoare cuprinsă între 500 și 700 lei, pentru a fi oferite cadou sau pentru uz personal. Dar cu siguranță bugetul alocat și pentru cadourile de Crăciun va crește în perioada de Black Friday, când bărbații cheltuie mult mai mult decât femeile pe astfel de accesorii de oferit în dar.



Vezi mai multe modele de ceasuri Sekonda în ofertă

Ceasul Sekonda Navy pentru damă , la prețul de 210 lei, a fost cel mai achiziționat ceas de Black Friday anul trecut în acest magazin online. Așa că anul acesta, WatchShop va oferi în campania de Black Friday cea mai recentă colecție de ceasuri fashion Sekonda . Acesta este brandul de ceasuri cel mai bine vândut în Marea Britanie, după 30 de ani consecutiv, și a fost adus în România în exclusivitate.

, la prețul de 210 lei, a fost cel mai achiziționat ceas de Black Friday anul trecut în acest magazin online. Așa că anul acesta, WatchShop va oferi în campania de Black Friday . Acesta este brandul de ceasuri cel mai bine vândut în Marea Britanie, după 30 de ani consecutiv, și a fost adus în România în exclusivitate. Anul acesta, WatchShop a lansat și campania „Banii înapoi de Black Friday!”.

Aceasta presupune ca pentru orice produs comandat între 1 noiembrie și 15 noiembrie, retailerul să îți ofere diferența de bani cash, în cazul în care produsul pe care îl cumperi intră și în promoția de Black Friday din 16-18 noiembrie! Banii se vor returna doar pentru acele produse comandate anterior și care intră și în campania de Black Friday propriu-zisă!

*Se primeste diferenta de bani dintre pretul de pe factura de achizitie a produsului si pretul cu discount afisat in site in ziua de Black Friday. Se primesc banii inapoi numai pentru produsele care intra la reducere in intervalul 16-18 Noiembrie 2018, de Black Friday.

Nu te mai teme așadar că vei da banii pe un anumit ceas la preț întreg înainte de a prinde promoția de Black Friday! Practic, vei cumpăra de pe acum tot la preț de Black Friday!

După cum vezi, Black Friday 2018 online la WatchShop va avea loc nu doar în data oficială de 16 noiembrie, ci și weekendul respectiv, de după, până în data de 18 noiembrie, când vor fi promoții mari, iar duminică, în 18 noiembrie, tot site-ul va avea un discount general la produsele listate.

Câteva idei despre cum se va intampla Black Friday la WatchShop anul acesta: conceptul va fi sub forma unui film, în cadrul căruia vor rula promoții și reduceri de până la 90%. În "pauzele publicitare" ale filmului, vor fi încărcate promoții temporare (de exemplu, de 1 oră) cu produse diferite și alte surprize - de pildă: ceasuri la 1 leu. So... cine e pe fază, poate prinde oferte cu adevărat bune!