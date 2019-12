Legatura nestiuta dintre adolesceta Mara Georgescu si „Vocea Romaniei”

De tanara veti mai auzi caci muzica a devenit una dintre pasiunile ei si probabil va mai lansa si alte piese in viitorul apropiat.

comunicat de presa

Are doar 15 ani iar de curand s-a lansat pe piata muzicala cu primul ei videoclip la piesa "Gin Gin" pe care il puteti urmari mai jos. Insa putin stiu ca tanara interpreta Mara Georgescu, cu voce puternica precum a Rihannei are o legatura nestiuta cu "Vocea Romaniei".

Mai precis cu antrenoarea Irinei Rimes, Anisoara Balmus. "De pe la 3-4 ani am inceput sa cant, dar fac canto in jur de un an la "Atelierul de voce" si fac acum cu Anisoara Balmus", ne-a povestit tanara care este pasionata de moda, de decorarea unghiilor sale si de distractie. Primul ei videoclip este filmat in opt ore in studiourile de la Timpuri noi. Mara Georgescu a schimbat mai multe tinute si a iesit bine din prima tot videoclipul. De tanara veti mai auzi caci muzica a devenit una dintre pasiunile ei si probabil va mai lansa si alte piese in viitorul apropiat.



https://www.youtube.com/watch?v=5VUu51XTIfA