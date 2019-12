Lucruri utile pe care nu stiai ca le poti face cu smartphone-ul tau

Smartphone-urile au inlocuit numeroase device-uri de care aveam nevoie pana acum, asa ca pare ca nu exista limite cand vine vorba despre ingeniozitatea telefoanelor mobile moderne.

Smartphone-urile au inlocuit numeroase device-uri de care aveam nevoie pana acum, asa ca pare ca nu exista limite cand vine vorba despre ingeniozitatea telefoanelor mobile moderne. Cu toate acestea, putini sunt cei care isi folosesc smartphone-ul la adevarata sa capacitate si profita de toate functiile pe care acesta le pune la dispozitia utilizatorilor. Iata care sunt cele mai cool moduri in care iti poti utiliza smartphone-ul:

Controlul telefonului fara a-l atinge

Atunci cand ai nevoie sa iti folosesti telefonul, dar ti-e teama sa nu il murdaresti sau sa il uzi, aplicatiile care iti permit sa il controlezi de la distanta, doar prin simpla miscare a mainii, pot fi extrem de utile. Aplicatiile pentru controlul de la distanta functioneaza atat pe Android, cat si pe iOS si cu ajutorul lor poti porni muzica pe smartphone, poti reda clipuri video sau raspunde la apeluri, doar indreptand palma spre telefon. O astfel de functie poate fi extrem de utila mai ales atunci cand gatesti sau faci curatenie si nu vrei sa murdaresti ecranul smartphone-ului.

Masurarea pulsului

Cele mai noi smartphone-uri aparute pe piata vin cu senzori de amprenta, dar si cu un senzor care iti poate masura pulsul, tensiunea arteriala sau nivelul de stres. De exemplu, cu ajutorul noului Samsung Galaxy S10 trebuie doar sa deschizi aplicatia Samsung Health si sa alegi daca vrei sa iti masori pulsul ori nivelul de stres, sa pozitionezi degetul aratator in dreptul senzorului si sa astepti cateva secunde. Aceasta functie poate fi extrem de utila mai ales daca ai probleme cu stresul sau anxietatea ori ai tensiunea mare, intrucat aplicatia iti poate arata cand este momentul sa iei o pauza si sa te relaxezi.

Masurarea obiectelor

Daca te pregatesti sa iti renovezi locuinta sau vrei sa inlocuiesti o piesa de mobilier, dar nu ai la indemana o ruleta pentru masurare, nu-ti face griji! Iti poti folosi chiar telefonul mobil pe post de unelta de masurat. Singura conditie este sa instalezi o aplicatie care foloseste camera smartphone-ului pentru a masura diverse obiecte sau distante. Tot ce ai de facut apoi este sa indrepti camera spre obiectul respectiv si sa astepti rezultatul. Este mult mai simplu decat ai fi crezut, nu?

Sporirea sigurantei

Daca vii acasa la o ora tarzie sau nu te simti in siguranta pe strada, aceasta aplicatie te poate ajuta sa te linistesti si sa capeti incredere. Nu numai ca aplicatia poate trimite un mesaj SOS contactelor pe care le setezi pentru situatii de urgenta, dar va inregistra automat mesaje video si audio si iti va stabili prin GPS locul pe harta. Mai mult, aplicatia iti permite si sa simulezi un telefon fals, daca esti la o intalnire care nu merge prea bine si cauti o scuza sa te retragi cu gratie.

Navigarea cu ajutorul realitatii augmentate

Daca ti s-a intamplat adeseori sa cauti o adresa si, chiar si cu o aplicatie de navigare deschisa nu ai reusit sa gasesti cladirea sau locul respectiv, Google Maps are acum o functie de realitate augmentata, prin care poti vedea exact cum arata zona pe care o cauti, in timp real. Astfel, te poti orienta in spatiu mult mai usor si nu vei mai avea probleme atunci cand cauti un loc anume. Tine totusi cont ca deocamdata nu toate zonele beneficiaza de aceasta functie, dar cu siguranta lucrurile se vor schimba in anii urmatori.

Vizionare placuta

