Rămâi cu zâmbetul pe buze: Citate pline de energie pozivă

Iată câteva citate care îți vor aduce bucurie în suflet!

1.„Nu am dat gres, ci pur si simplu am găsit 10.000 de idei care nu functioneaza.” – Thomas Alva Edison

2. „Fericirea este o atitudine. Ori ne simtim nefericiti, ori fericiti și puternici. Cantitatea de munca este aceeasi.” – Francesca Reigler

3. Ganditorul pozitiv zareste invizibilul, simte intangibilul si realizeaza imposibilul.”

4.“Gandeste precum o regina. Unei regine nu ii este teama de esec. Esecul nu este decat o treapta catre maretie.” – Oprah Winfrey

6. “Nu e important cat de mic esti, important e cat de mare vrei sa fi.” – Anonim

7. „Cea mai mare victorie nu este sa nu cazi niciodata, ci sa te ridici de fiecare data cand ai cazut.” – Confucius

8. „Esecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe.” – Truman Capote

9. “De indata ce ti-ai inlocuit gandurile negative cu unele pozitive , vei incepe sa obtii rezultate pozitive.” – Willie Nelson

10. “Cat despre mine, sunt un optimist. Nu-mi pare de mare folos sa fiu altfel.” – Winston Churchill

11. „Mentine-ti gandurile pozitive pentru ca gandurile tale se transforma in cuvintele tale. Mentine-ti cuvintele pozitive pentru ca ele se transforma in actiunile tale. Mentine-ti actiunile pozitive pentru ca actiunile se transforma in deprinderile tale. Mentine-ti deprinderile pozitive pentru că ele se transforma in valorile tale. Mentine-ti valorile pozitive pentru că valorile se transforma in destinul tau.” – Mahatma Gandhi