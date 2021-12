Una dintre cele mai frumoase vedete din România a împlinit 43 de ani. Uite cât de bine arată femeia fatală a României

Una dintre cele mai frumoase și cunoscute vedete din România și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Numeroși prieteni au asaltat-o cu urări și i-au făcut multe surprize sărbătoritei de 43 de ani, care arată ca la 20.

Ziua de ieri a fost o zi cu totul și cu totul specială pentru Monica Bârlădeanu, care a împlinit frumoasa vârstă de 43 de ani. Extrem de iubită atât de public, cât și de colegii de filmări sau de teatru, vedeta a primit numeroase urări de ziua ei.

Monica Bârlădeanu a postat pe InstaStory felicitările virtuale pe care le-a primit de la colegii săi și s-a bucurat ca un copil de fiecare urare primită.

La cei 43 de ani împliniți, actrița și-a păstrat frumusețea de la 20 și strălucește din interior spre exterior. Având grijă la alimentație și la sport, vedeta poate face față cu brio unui concurs de frumusețe.

Monica Bârlădeanu își dorește o familie

La începutul anului, Monica Bârlădeanu a declarat că nu are pe cineva în viața ei, dar își dorește să se căsătorească și să își întemeieze o familie.

„Acum cred în familie şi în căsătorie cu toată fiinţa mea. Asta pentru că în timp, am ajuns să înţeleg cu totul alfel aceste două concepte”, a precizat Monica Bârlădeanu, chiar dacă încă nu are un iubit, nici copii, însă are vârsta care-i permite să obțină toate acestea…” a declarat cunoscută actriță.

Sursă foto: Instagram

Relațiile Monicăi Bârlădeanu

Cu toate că Monica Bârlădeanu a avut mai multe relații la activ, cea mai cunoscută a fost cea cu Bobby Păunescu, în perioada 2004-2012. După separare, actrița l-a cunoscut pe Barna Nemethi, un regizor și fotograf cu 7 ani mai tânăr decât ea.

În 2016, Monica Bâtlădeanu a fost văzută la brațele medicului Renert Gad, însă la scurt timp s-au despărțit.

Cu toate acestea, vedeta nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește partenerul potrivit și are convingerea că, la un moment dat, soarele va veni și pe strada ei.