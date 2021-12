Ioana Grama și Alex Tăgurean și-au spus „Adio”! Decizia a fost una dificilă, dar vedeta a declarat că vor rămâne o familie pentr

Ioana Grama și Alex Tăgureanu s-au despărțit, asta după ce ambii au dat mai multe șanse relației. Totuși, vedeta a mărturisit că vor rămâne pentru totdeauna legați și că micuța Ayana are nevoie de afecțiunea ambilor părinți.

Chiar înainte de Crăciun, Ioana Grama a făcut anunțul dureros cu privire la relația ei. După îndelungate încercări de a repara relația și etape prin care a trecut alături de iubitul ei, Alex Tăgureanu, se pare că separarea a fost inevitabilă.

Ioana Grama și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre despărțirea de cel cu care va forma pentru totdeauna o familie.

Fanii au fost luați prin surprindere de anunțul bloggeriței, mai ales că cei doi pozau în familia perfectă și nimeni nu ar fi bănuit că între ei există probleme.

Într-un video pe care l-a postat pe Instagram, bruneta a vorbit despre recunoștința pe care o simte când se gândește la fostul ei iubit și la micuța pe care o au împreună. Mai mult, Ioana a subliniat că vor fi mereu o familie și că Ayana are nevoie de afecțiunea ambilor părinți.

Sursă foto: Instagram

„Vreau să vă anunț că, de ceva vreme. Eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieții. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum. Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect.” a declarat Ioana Grama pe social media.