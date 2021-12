Andreea Bălan se transformă în 2022: Destinul ni-l facem cu propriile maini

Andreea Bălan a tras linie la final de an și a analizat tot de a făcut în 2021. Pentru anul care vine, artista are planuri mari, proiecte noi și promite o transformare spectaculoasă în ceea ce o privește.

Andreea Bălan poate răsufla ușurată la final de an și se poate uita cu recunoștință la tot ceea ce a adunat în jurul ei. Pentru 2022, îndrăgita artistă și-a făcut lista cu rezoluții și are planuri mari pentru următoarea perioadă.

Mai mult, Andreea Bălan se simte mândră de tot ceea ce a realizat și are și motive. Vedeta a lansat un album nou cu piese inspirate din viața ei, s-a ocupat de canalul ei de Youtube, unde fanii au putut să o vadă pe Andreea în cele mai interesante momente din anul curent și s-a implicat în campanii umanitare de succes.

"La finalul acestui an, sunt mandra sa spun ca am realizat tot ceea ce mi-am propus:

- am inregistrat in primavara si am lansat in toamna, albumul mult dorit “Soare Dupa nori”, un album cu 13 piese motivationale

- am lansat 6 videoclipuri - Amintiri, Iubeste-ma, nu!, La rasarit de soare, Stele cazatoare, Soare dupa nori, Mosule ce tanar esti.

- am filmat al 17 lea sezon Te cunosc de undeva.

- am pus 60 de vloguri noi pe canalul meu de youtube

- am avut in jur de 30 de campanii publicitare

- Tik tok-ul a depasit 500 000 de followeri intr-un timp foarte scurt

- m-am implicat in campaniile facute de Help autism si de Satele copiilor SOS" a scris artista pe pagina ei de Facebook.

Pentru 2022 Andreea Bălan vrea să le ofere fanilor multe surprize și le promite o transformare a sa ca artist. Vedeta va începe proiecte noi și va lansa propriile produse. Tot ea le spune prietenilor virtuali să creadă în ei și să muncească pentru ceea ce își doresc. Optimistă ca deobicei, artista a mai spus că cele mai arzătoare dorințe se pot împlini atâta timp cât ele sunt întipărite în minte, dar mai ales în suflet.

"În anul care vine stiu deja ce imi doresc sa fac si voi impartasi cateva idei cu voi:

- ma veti vedea in 3 proiecte tv

- voi lansa 4 videoclipuri noi

- voi lansa 2 produse

- vlogurile se vor transforma

- voi invata foarte multe lucruri noi pe care o sa vi le impartasesc si care sper sa va fie de folos

+ multe altele

Multumesc tuturor pentru sustinere si iubire. Deci viitorul suna bine deoarece cred in mine, in tot ceea ce fac si cred ca destinul ni-l facem cu propriile maini. Asa ca, trebuie doar sa proiectam, sa credem cu mintea dar si cu sufletul, sa visam cu ochii deschisi si sigur se va intampla tot ce ne dorim. Abia astept 2022! Va fi un an minunat! Plin de iubire si de realizari!" a mai scris jumătatea din Andre pe social media.