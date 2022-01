Teo Rose, planuri îndrăznețe pentru 2022. Artista vrea să accepte cea mai mare provocare muzicală

Theo Rose a avut un an extraordinar de bun, astfel că se așteaptă ca și în 2022 lucrurile să meargă la fel de bine. Pentru asta, artista și-a făcut planuri îndrăznețe și vrea să accepte provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește cariera muzicală.

Theo Rose este o artistă extrem de îndrăgită și știe să facă show oriunde s-ar afla. Cum cariera ei muzicală este în plină ascensiune, artista are planuri mari pentru 2022 și vrea să își testeze toate limitele din punct de vedere muzical.

Recent, artista a fost invitată în podcastul lui Horia Brenciu, unde a vorbit despre marea ei dragoste, muzica, dar și despre provocările pe care le-ar accepta de dragul unei cariere muzicale de top. Mai mult, ea a vorbit și despre noul ei țel și ce proiect îndrăzneț vrea să îndeplinească pe parcursul anului care abia a început.

"Eurovision (…) Am zis așa: mie-mi place să cânt de mor. Pentru mine nu există ceva mai sus decât chestia asta. Ca eu să fiu foarte încântată de mine și să-mi mai dau niște taskuri, eu cred că ar trebui să fac chestia asta. Și-am zis, eu trebuie să ajung la Eurovision (…). Dacă o să am o piesă potrivită. Dacă o să am o piesă de care n-o să fiu mulțumită, mai aștept un an."

Mai mult, Theo se gândește și la o carieră internațională și se vede cântând pe scenele marilor orașe ale lumii.

„Aș încerca ceva și pe plan internațional. Dacă s-ar lega, dac-ar fi, că ăsta-i drumul meu în viață, n-are cum să mă oprească nimic." a mai adaugat artista.

Pentru anul 2022, Theo Rose vrea să cântă și să încânte și nu se vede făcând altceva decât muzică. La începutul noului an, artista a scris un mesaj de mulțumire pe contul ei de Instagram.

"Mă rog Lui Dumnezeu să ne lumineze întunericul și să mă ajute să împart bunătate și bucurie în jurul meu, indiferent de vremuri, probleme sau dureri. Sper ca și anul ăsta muzica mea să vă aline, prezența mea să vă înveselească și reușitele mele să vă inspire. Așa mă împlinesc și eu! Vă mulțumesc pentru dragoste, sincer și vă doresc sănătate și iubire!" a scris Theo pentru fanii ei de pe social media.