Divorțul anului la Hollywood! Jason Momoua s-a despărțitt de iubita sa după 16 ani de relație

Jason Momoa și Lisa Bonet și-au spus Adio după o relație de 16 ani și o căsnicie de 4. Cei doi au postat anunțul cu privire la divorț pe Instagram, iar vestea i-a șocat pe fanii celor doi. Cei doi au vorbit despre lucrurile care îi leagă în continuare și motivul pentru care au ales să facă acest anunț.

Celebrii actori de la Hollywood Jason Momoa și Lisa Bonet au făcut anunțul momentului cu privire la relația lor. Se pare că anul 2022 începe cu un prim divorț în lumea celebrităților, iar cei doi actori și-au asumat pe de plin eșecul căsniciei lor.

Într-o postare comună de pe Instagram, Jason Momoa în vârstă de 42 de ani și Lisa Bonet, 54, au anunțat că divorțează, punând capăt unui mariaj de patru ani și a unei relații amoroase de 16 ani.

"Cu toții am simțit tensiunile și schimbările acestor vremuri de profundă transformare… O adevărată revoluție are loc peste tot în lume, iar acest fapt s-a răsfrânt și asupra familiei noastre… Am resimțit cu toții schimbărilor seismice care au loc. Așa că împărtășim știrea și familiei noastre că am decis să ne diorțăm." este mesajul celor doi foști parteneri.

Cei doi actori au vorbit și despre motivul pentru care nu au vorbit despre separarea lor în presă până acum, ci au preferat să facă public acel mesaj de pe social media.

"Credem că nu este demn de știre, însă pe măsură ce ne vom desfășura viața în lumina reflectoarelor ne dorim să facem acest lucru cu demnitate și onestitate.", au mai spus cei doi.

Jason Momoa și Lisa Bonet, drumuri diferite de acum încolo

Jason Mamoa și Lisa Bonet au vorbit deschis despre separare și au recunoscut că dragostea pe care au simțit-o unul pentru altul va continua să îi însoțească pe drumurile lor de acum încolo.

"Dragostea dintre noi continuă, evoluând în moduri în care dorește să fie cunoscută și trăită. Ne eliberăm unii pe alții pentru a fi ceea ce învățăm să devenim. [...]. Devotamentul nostru neclintit este față de această viață sacră și pentru copiii noștri”, au mai mărturisit actorii, după cum relatează DailyMail.co.uk.