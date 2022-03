JORGE, SURPRINS DE CĂTRE SOȚIE ÎN PAT CU ALTĂ FEMEIE

JORGE, artistul polivalent care ne-a dovedit că poate jongla la fel de bine cu rolul de cântăreț, entertainer, actor dar și prezentator TV, a pregătit pentru acest început de primavară un nou single “Insomniac”. Noua piesa este un mix inedit de ritmuri dance, balansate, combinate cu vocea caldă însă masculină a lui JORGE care pare că face o declarație de dragoste prin versurile pline de subînteles

JORGE, artistul polivalent care ne-a dovedit ca poate jongla la fel de bine cu rolul de cântăreț, entertainer, actor dar și prezentator TV, a pregătit pentru acest început de primavară un nou single “Insomniac”. Noua piesa este un mix inedit de ritmuri dance, balansate, combinate cu vocea caldă însă masculină a lui JORGE care pare că face o declarație de dragoste prin versurile pline de subînteles. Pentru realizarea single-ului “Insomniac” JORGE a făcut echipă împreună cu Irina Rimes si Ackym, producatorul cu care a realizat și single-ul de iarnă “Jingleman”, piesă care s-a bucurat de reacții la superlativ la finalul anului trecut.

Conceptul și versurile piesei “Insomniac” sunt descrise perfect de videoclipul realizat tot de JORGE a cărui acțiune se petrece în întregime în ... pat “ Îmi place să mă implic în tot de fac. Atunci când am o idee, vreau să o pun cât mai bine în practică și aleg echipa perfectă pentru fiecare proiect. Versurile piesei sunt foarte ofertante, descriu relațiile moderne, roller coster-ul de emotii prin care ne poartă poveștiile de dragoste. “Insomniac”este despre cat de gol ma simt fara ea. A fost o melodie compusa intr-o ora dupa care am zis ca are nevoie de un upgrade așa că am rugat-o pe Irina Rimes să mă ajute și a venit cu versurile în completare care să facă piesa și mai bună”.

Deloc întamplător piesa a fost lansată pe magazinele digitale și pe platforma Spotify chiar de Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, iar videoclipul este lansat oficial pe canalul de Youtube a lui JORGE chiar pe 1 Martie. Odată cu lansarea noului single, JORGE dă startul unui concurs inedit pentru fani ,care se desfășoară pe paginile sale oficiale de Social media, dar și unui turneu de promovare care cuprinde prezențe la mai multe radiouri din țară.