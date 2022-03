Andreea Bălan, mesaj emoționant la trei ani de când a născut și a făcut stop cardiac. Fetița ei, Clara este sărbătorita zilei

La mulți ani, Clara Maria! Mezina Andreei Bălan împlinește astăzi trei ani, iar vedeta a postat un video emoționant pe Facebook. La trei ani de când a născut și a renăscut la propriu, Andreea Bălan este o mămică model, conștientă de toate lecțiile din trecut.

Ziua de 4 martie are o însemnătate aparte pentru Andreea Bălan, asta pentru că acum trei ani a devenit mămică pentru a doua oară și a renăscut la propriu, după ce a făcut stop cardio-respirator, chiar pe masa de operații.

Andreea Bălan a devenit mult mai conștientă de ea însăși, de deciziile din viața ei și s-a transformat într-o femeie model, pentru care rolul de mămică este cel mai important. Viața artistei s-a schimbat radical în ultimii trei ani, însă Andreea s-a ridicat de fiecare dată mai puternică, mai încrezătoare și mai înțeleaptă.

Astăzi Clara Maria împlinește trei anișori, iar vedeta a postat un video emoționant cu poze cu cea mică, în timp ce melodia ei de suflet, "Înger păzitor" se aude pe fundal. Andreea a scris și un mesaj sensibil în care le-a împărtășit fanilor săi că ziua de astăzi este cea mai importantă din viața ei. Artista s-a declarat fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce a primit în toți acești ani.

"Azi este (poate) cea mai importanta zi din viata mea, deoarece este ziua in care am dat viata, dar si ziua in care am renascut la viata.

Au trecut 3 ani minunati de cand Clara a venit pe lume si inima mea s-a oprit pentru cateva secunde.

Clarita ne-a umplut vietile cu nazdravaniile ei si ne-a oferit iubire, inocenta, veselie si puritate. Iar eu, in acesti 3 ani, m-am schimbat fundamental si am devenit cea mai buna mama pentru ele . Sunt fericita si recunoscatoare pentru tot.

PS. Azi as fi vrut sa pastrez traditia si sa sarbatoresc cu lansarea unui videoclip, asa cum am facut-o in ultimii 2 ani pe 4 martie, dar am amanat un pic, din respect pentru momentele foarte grele prin care trece Ucraina.", a scris artista pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, mezina artistei a fost sărbătorită ș la grădiniță, acolo unde a avut parte de tort și de urările celorlalți copii.

"Clarita a fost sarbatorita azi la gradi. Sunt atat de fericita si recunoscatoare pentru minunile mele.

Cei 3 ani au trecut atat de repede, parca ieri era bebelus si Elluta o pupa pe frunte.

Credem ca avem timp, dar timpul desi e gratis, este cel mai scump lucru. Sa traim prezentul si in fiecare clipa sa iubim si sa fim recunoscatori.

PS. Maine facem party cu un alt tort.", a mai scris fericita mămică pe Instagram.