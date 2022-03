Stai de 6! BiBi tocmai a lansat un single fresh

BiBi lansează „Stai de 6", o piesă cool cu un vibe fresh, perfectă pentru vară

BiBi lansează „Stai de 6", o piesă cool cu un vibe fresh, perfectă pentru vară. Compus de către artistă alături de Doddy, Mahia Beldo, Antonio și Adi Colceru, „Stai de 6" este un single care te prinde de la primele acorduri și are o poveste aparte. Inima trebuie protejată pentru a nu fi rănită, iar „Stai de 6/ Să nu-mi fure nimeni inima / Stai de 6 / Dacă tot ai pus mâna pe ea" sunt versurile prin care artista cântă despre cât de importantă este dragostea și mai ales cât de mult contează să ai grijă de inima celui pe care îl iubești.



„«Stai de 6» este un proiect foarte important pentru mine. Mi se pare că am făcut un pas frumos în cariera mea și am dus totul NEXT LEVEL! Iubesc melodia, simt că mi se potrivește super bine și mă bucur că am avut ocazia să compun alături de Doddy și Mahia Beldo. Videoclipul regizat de către SAN mi se pare rupt parcă dintr-un serial cu adolescenți, iar fiecare persoană din întreaga echipă s-a implicat foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor! Eu zic că mulți se vor regăsi în acest mesaj, deci sper să fie pe placul ascultătorilor și să o share-uiască peste tot! Love. Love. Love!", spune BiBi.



BiBi, una dintre cele mai fresh apariții muzicale, și-a început cariera în 2014 cu piesa „Radio Song", urmând apoi „Ciocolata", hit ce s-a viralizat rapid și a adunat aproape 60 de milioane de viziualizări pe YouTube. Printre single-urile de succes ale artistei se numără „Repetentă la dragoste", „Coji de portocale", „Ani de liceu", „Sing my life", „Friendzone", „Salvați de clopoțel" și „Vara în stilul meu". În iulie 2019 a lansat „Sola", hit ce a cucerit țări precum Albania, Rusia, Turcia și Italia.



În plus, în urmă cu trei ani, BiBi a făcut parte din distribuția filmului de scurt metraj „Star Darlings", creat de Disney Channel și a fost vocea care a interpretat „Hai dorește-ți", coloana sonoră a serialului animat. Cu peste un milion de urmăritori pe Instagram, peste 150.000.000 de vizualizări și aproape un million de abonați pe canalul său de YouTube, BiBi este una dintre cele mai de succes vloggerite și artiste ale momentului.