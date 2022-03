Mesaje de supărare: Cele mai triste citate și gânduri

Iată cele mai triste mesaje de supărare!

Există momente când te simți trist și ți se pare că nimeni nu te înțelege. Pentru astfel de situații, îți pregătim o serie de mesaje de supărare care te vor face să înțelegi că starea de spirit pe care o ai este una normală, naturală, prin care orice persoană trece. Indiferent de situație, trebuie să rămâi cu zâmbetul pe buze și să te bucuri de viață!

Mesaje de supărare. Mesaje triste de iubire

Când soarta îmi va spune să părăsesc pământul, când oameni fără milă îmi vor săpa mormântul, când zile pentru mine nu vor mai exista, atunci dar nici atunci eu nu te voi uita…



O să te păstrez cu zâmbetul ăla copilăresc despre care spuneai că îmi înfrumusețează chipul și care atât de mult îți plăcea. Te-am pierdut deja, nu vreau să te mai pierd încă o dată.

Am visat prea mult ce nu trebuia…am vrut prea mult ce nu trebuia…acum toţi sunt fericiţi…..iar eu plâng printre zâmbete şi râsete…



O despărtire este ca o oglindă spartă. Mai bine o abandonezi decât să te răneşti încercând să o repari.

Mi se pare atât de trist că trebuie să mă rog să scap de iubirea pe care o port celui care a însemnat fericirea supremă pentru mine.



De ce ai ales să mă minţi când puteai să îmi zici totul în faţă, de ce ai ales să îmi răneşti sufletul, când eu ţineam la tine. Am avut încredere că timpul se va scurge printre noi dar de fapt se scurge pe obrajii mei!



Mă doare când respir, când clipesc, când dorm. Nu te mai vreau. Dacă pleci, vreau să dispari ca și cum nu ai existat niciodată.



În zilele în care plâng, nu mă gândesc decât la ce va fi… lacrimile nu mai au nicio valoare, când soarele apune… deşi eu plâng într-una noaptea…

„Iubirea este ca o vioara; muzica se poate opri acum sau mai tarziu insa adu-ti aminte de corzile care stau mereu unele langa altele, in lipsa acesteia. Imi lipsesti, iubirea mea!”

Mesaje de supărare. Citate triste

Suntem toți vaze sparte ce încearcă să țină în viață florile din ele. – Matt Baker Poți să-ți închizi ochii ca să nu vezi lucrurile pe care nu vrei să le vezi, dar nu poți să-ți închizi inima la lucrurile pe care nu vrei să le simți. – Johnny Depp În orice viață, în unele zile trebuie să plouă, iar unele zile trebuie să fie întunecate și mohorâte. – Longfellow Nu poți împiedica păsările suferinței să-ți dea târcoale, dar le poți împiedica să-și facă cuib în capul tău. – proverb persan Ne vindecăm de tristețe și durere doar după ce le experimentăm la intensitate maximă. – Marcel Proust Durerea e greu de suportat. Dar cu răbdare, zi după zi, chiar și durerea va trece. – Theodore Tilton Oamenii tot îmi spun că viața merge mai departe. Dar pentru mine asta e cea mai tristă parte. – anonim

Mesaje de supărare. Citate triste în engleză

Fotografie creată de MART PRODUCTION, de la Pexels

The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of being unloved. – Mother Theresa / Cea mai teribilă sărăcie e singurătatea și sentimentul că nu suntem iubiți.

I miss me, the happy me, the old me. The bright me, the smiling me, the laughing me, the gone me. – Mi-e dor de mine cel vesel, cel senin, zâmbitor, cel care râde, cel care nu mai este.

Go out and do something. It isn’t your room that’s a prison, it’s yourself. – Sylvia Plath / Ieși afară și fă ceva. Nu camera în care ești e o închisoare, ci tu însuți.

I have a deeply hidden and inarticulate desire for something beyond the daily life. – Virginia Woolf /Am o dorință adâncă, profundă, greu de pus în cuvinte, de a face ceva dincolo de viața de zi cu zi.

Waste not fresh tears over old griefs. – Euripide / Nu plânge după ceva ce ai pierdut demult.

Mesaje de supărare. Mesaje triste de dragoste în engleză

Stop planting flowers in people’s yards who aren’t going to water them. / Oprește-te, nu mai planta flori în grădinile celor care nu au de gând să le ude.

A love like that was a serious illness, an illness from which you never entirely recover. – Charles Bukowski

When you give someone you whole heart and he doesn’t want it, you cannot take it back. It’s gone forever. – Sylvia Plath

Days will pass and turn into years, but I will always remember you with silent tears. – Anonim

SURSĂ FOTO PRIMA PAGINĂ: triocean/Shutterstock