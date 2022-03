Delia, amintiri dureroase din copilărie. Vedeta poveștește despre o altă față a vieții sale

Delia este o artistă cu o energie pozitivă, iar zâmbetul și pofta sa de viață sunt molipsitoare. Totuși, copilăria vedetei nu a fost întotdeauna roz, iar Delia a rămas cu anumite traume de pe vremea când era doar o elevă de liceu.

Delia Matache este astăzi una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste autohtone, însă parcursul său nu a fost întotdeauna roz. Artista a avut parte de o copilărie frumoasă, însă au existat anumite momente în care s-a simțit copleșită, situații care încă îi sunt bine întipărite în suflet.

Delia zâmbește din toată inima, iar piesele sale devin rapid hit-uri fredonate de mii de oameni. Artista a învățat din greu pentru a ajunge cine este astăzi și chiar dacă concesile din tinerețe i-au adus ulterior succesul, Delia nu a uitat lucrurile mai puțin plăcute.

"Nu studiez foarte mult la nici unul dintre instrumente, ci doar ocazional și în funcție de proiectele pe care le am. Îmi trezesc amintiri, am destule ore de studiu din școală și din facultate. Este un sentiment nu tocmai plăcut. Am rămas cu o chestie din școală, cu un sentiment de chin, de muncă, de ore de studiu la instrument, pentru care eram certată dacă nu ieșea bine. Ne pregăteam pentru audiții, trebuia să învățăm teorie." a povestit artista, potrivit spynews.ro

Vedeta a mărturisit că studia foarte mult la școala de muzică și că i-a lipsit bucuria adolescenței. Ea a mai spus că ar fi preferat să trăiască din plin acele momente unice din primii ani ai tinereți, însă din cauza programului riguros de la școală, Delia a fost nevoită să renunțe la timpul liber.

"Îmi place să improvizez, nu să studiez. Copilăria mea a fost marcată de faptul că am făcut o școală de muzică. Doar în vacanțe eram mai liberi, în timpul școlii nu prea făceai ce vrei. Primordiale erau instrumentele, teoria.”, a mai mărturisit Delia.