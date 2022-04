Citate scurte, dar cu efecte mari!

Cele mai frumoase citate motivationale scurte si cele mai emotionante citate despre iubire scurte

Daca esti in cautare de citate scurte care s a te inspire, care s a te motiveze sau care sa te impresioneze, avem pentru tine cele mai frumoase citate scurte gasite pe internet!

Daca poti ajuta, atunci ajuta. Dar daca nu poti face asta, cel putin nu fa rau.- Dalai Lama

Copilul nu datoreaza parintelui viata, ci cresterea. – Nicolae Iorga

Poti zambi si iar zambi si totusi sa fii misel. – Shakespeare

Ingamfarea nu a stiut niciodata sa fie prudenta. – Tudor Arghezi

Nu e arma mai puternica decat inima curata. – Ioan Slavici

Dreptatea trebuie sa fie puternica, iar puterea - dreapta. – Blaise Pascal

Adevarul spus cu intentia de a rani este mai puternic decat orice minciuna ai putea inventa. – William Blake

Grosolania este imitatia de tarie a omului slab. – Eric Hoffer

Nu va grabiti sa imbatraniti inainte de vreme. – Victor Hugo

Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis. – Einstein

Oamenii superficiali cred in noroc. Oamenii puternici cred in cauza si efect. – Ralph Waldo Emmerson

Un pom izolat, daca reuseste sa creasca, creste puternic.- Churchill

Cei slabi nu pot niciodata sa ierte. Iertarea este atributul celor puternici.- Gandhi

Educatia este cea mai puternica arma pe care voi o puteti folosi pentru a schimba lumea. – Nelson Mandela

Cele mai puternice suflete s-au nascut din suferinte, cele mai puternice caractere sunt pline de cicatrici. – Khalil Gibran

Curajul este lupta cu frica, stapanirea fricii - nu absenta fricii. – Mark Twain

Nu asteptati lideri. Faceti ce e de facut singuri, fiecare in parte. – Maica Tereza

Cei cu adevarat curajosi vorbesc putin despre curaj. – Octavian Paler

Ai sa te arzi pe tine ca un opait; tu singur ai sa-ti iluminezi drumul.- Tagore

Ambitiosul suie un munte vesnic innegurat de insasi patima sa. – Nicolae Iorga

Nu esti invins decat daca refuzi lupta. – Mircea Eliade

Curajul este gratie sub presiune. – Ernest Hemingway

Ceea ce nu traim la timp, nu mai traim niciodata. – Octavian Paler

Liftul care duce spre succes este stricat. Va trebui sa folositi scarile. – Joe Girard

Cine indrazneste invinge.- Churchill

Vointa si puterea nu ajung: omul trebuie sa stie ce vrea si ce poate. – Schopenhauer

Tot ceea ce oamenii iti vor spune ca nu poti face, incearca si vei afla ca poti. – Henry David Thoreau

Daca crezi ca esti prea mic pentru a schimba ceva, incearca sa dormi cu un tantar. – Dalai Lama

Esecul e condimentul care da gust succesului. – Truman Capote

Puterea pe care cei pe care ii iubim o au asupra noastra este intotdeauna mai mare decat aceea pe care o avem noi insine. - Francois de La Rochefoucauld

Chiar daca ar fi insemnat despartire, singuratate, tristete, iubirea isi merita fiecare banut din pretul ei. – Coleho

Iubirea pare sa fie ca un medicament; este ceruta doar de cei in suferinta. – Osho

Iubirea inseamna a fi doi si a nu fi decat unul. Un barbat si o femeie ce se topesc intr-un inger. – Victor Hugo

Iubirea profunda aduce dureri mari. – Tagore

Nu te iubesc pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt atunci cand sunt cu tine. – Gabriel Garcia Marquez

Iubirea misca Soarele si celelalte stele. – Dante Alighieri

Ce e pentru inima noastra lumea fara iubire? E ca o lanterna magica fara lumina. – Goethe

Nu plange pentru ca s-a terminat, zambeste pentru ca s-a petrecut. - Gabriel Garcia Marquez

O mare durere sa iubesti, o mare nenorocire sa scapi de aceasta durere. – I.L Caragiale

In iubire ne desteptam totdeauna prea tarziu. – Mircea Eliade

Exista o singura fericire in aceasta viata: sa fii iubit si sa iubesti. – George Sand

Inima are motivele ei despre care ratiunea nu are habar. – Blaise Pascal

Atunci cand iubesti pe cineva, il iubesti asa cum este, nu cum ti-ai dori sa fie. – Tolstoi

Via ta fara dragoste este ca un copac f ar a flori sau roade. -Khalil Gibran

Ura nu poate fi invinsa prin simpla iubire, ci printr-o iubire mai puternica decat ura. – Marin Preda

Dragostea este cea mai puternica forta din univers. – Moliere

O dragoste apusa e ca un vulcan, niciodata nu poti zice ca a trecut pericolul de a izbucni din nou.” – Octavian Goga

Viata-i o gluma foarte serioasa. – Victor Hugo

Viata nu inseamna a trai ci a sti pentru ce traiesti. – Nicolae Iorga

Adevarata savoare a vietii se gaseste inlauntrul vostru. – Osho

Cei mai multi traiesc zile, putini traiesc viata. – Nicolae Iorga

Despre viata nu se poate scrie decat cu un toc inmuiat in lacrimi. – Emil Cioran

Pierzi in viata ani si la moarte cersesti o clipa. – Nicolae Iorga

My life is my message.- Mahatma Gandhi

Never regret anything that made you smile.- Mark Twain

Everything has beauty, but not everyone sees it. - Confucius

If you’re going through hell, keep going. - Winston Churchill

Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. - W. Clement Stone

Every man dies. Not every man lives. - William Wallace

It always seems impossible until it’s done. - Nelson Mandela

Impossible is for the unwilling. - John Keats

That which does not kill us makes us stronger.- Friedrich Nietzsche

Whatever you do, do it well. - Walt Disney

You must be the change you wish to see in the world. - Mahatma Gandhi

What we think, we become. – Buddha

Why fit in when you were born to stand out? - Dr Seuss

Unii barbati se poarta cu femeile ca un urangutan cu o vioara. – Balzac

Prostii mor, prostia ramane – I.L. Caragiale

Dup a o anumita varsta, daca nu te dor toate cele cand te trezesti, inseamna c-ai murit. – Mark Twain

Nu este nici o rusine sa te nasti prost, rusine e sa mori prost. – Marin Sorescu

Intr-adevar, alcoolul este posibil sa fie cel mai mare dusman al omului. Dar Biblia ne invata ca trebuie sa ne iubim dusmanii. – Frank Sinatra

Gasesc televiziunea foarte educativ a. De fiecare dat a cineva porneste televizorul, merg in alt a camera si citesc o carte.- Groucho Marx

O sticla de vin contine mai multa filozofie in ea decat orice alta carte din lume. – Louis Pasteur

Femeia este o mancare pentru zei, gatita de diavoli. – Shakespeare

Amabilitate, o scurta prefata la zece volume de pretentii. - Ambrose Bierce

Femeile care vor sa fie egale cu barbatii nu sunt suficient de ambitioase. – Marilyn Monroe

Nu lua viata prea in serios, nu vei scapa viu din ea. – Elbert Hubbard

