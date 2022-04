RAS AL KHAIMAH, CASA TA DEPARTE DE CASĂ! BUCURĂ-TE DE SOARELE ȘI NATURĂ TOT TIMPUL ANULUI CU PROGRAMUL LIVE RAK PLAY

Emiratul Ras Al Khaimah oferă profesioniștilor din România și din întreaga lume șansa de a se reloca aici, pe o durată de până la 12 luni.

Dacă ești nomad digital sau pur și simplu jobul îți permite să lucrezi de oriunde din lume, este bine să știi ca destinațiile se întrec în pachete tentante pentru a te atrage.

De exemplu, emiratul Ras Al Khaimah oferă profesioniștilor din România și din întreaga lume șansa de a se reloca aici, pe o durată de până la 12 luni. De la hoteluri și stațiuni de cinci stele până la peisaje captivante, plaje cu nisip alb și o atmosferă relaxată, Ras Al Khaimah este locația perfectă pentru lucrul de la distanță.

Autoritatea de Dezvoltare Turistică a Emiratului Ras Al Khaimah a create un program special, numit „Live RAK Play”, invitând nomazii digitali să lucreze dintr-un cadru idilic .Programul este disponibil până pe 30 septembrie 2022 și vine cu o gamă largă de oferte de lungă ședere în numeroase hoteluri, cu conectivitate perfectă și reduceri la serviciile de masă, spălătorie și închiriere de mașini.

Pandemia a dus la o creștere a lucrului la distanță, deoarece industriile din întreaga lume adoptă politici de lucru mai flexibile, iar profesioniștii caută din ce în ce mai mult să exploreze destinații noi și sigure, rămânând conectați digital. Potrivit Mercer, o important firmă de consultanță în domeniul resurselor umane și al beneficiilor la locul de muncă, companiile au raportat că productivitatea este la fel sau mai mare decât era înainte de COVID-19, chiar și cu echipele lor care lucrează de la distanță, contribuind la bunăstarea angajaților și la un echilibru mai bun al vieții profesionale cu cea personală.

AVANTAJE

Românii care participă la programul Live RAK Play’ își pot verifica e-mailurile de la cel mai înalt restaurant din Emiratele Arabe Unite, 1484 by Puro, situat pe Jebel Jais, cel mai înalt munte din Emiratele Arabe Unite, sau pot prelua apeluri video de pe una dintre numeroasele plaje cu nisip alb. Ei pot chiar să urmeze trainingurile organizate de companie chiar în timp ce se relaxează lângă piscină și se bucură de serviciile unuia dintre hotelurile uimitoare din Emirate, fie că aleg unul de pe plajă, din deșert și din oraș.

Odată terminată ziua, oaspeții pot profita de multitudinea de experiențe disponibile; de la o baie răcoritoare în ocean sau o vizită la spa, până la drumeții în jurul Wadi Showka, off-road în deșert sau mese la una dintre locațiile de clasă mondială din Ras Al Khaimah. Pentru a profita la maximum de timpul liber și de weekend-uri, ei vor primi și două bilete gratuite fie la Suwaidi Pearl Farm, singura fermă de perle din Emiratele Arabe Unite, fie la Jais Adventure Park, unde pot experienta cea mai lungă tiroliană din lume. O excursie de jumătate de zi la munte, la Bear Grylls Explorer Camp este, de asemenea, inclusă pentru a prinde cu adevărat gustul experiențelor în aer liber pentru care emiratul Ras Al Khaimah este cunoscut.

Programul „Live RAK Play” oferă Wi-Fi gratuit, fără întreruperi și tarife reduse la servicii de bază precum spălătorie, apeluri telefonice, alimente și băuturi. De asemenea, oferă tarife atractive la hoteluri, transferuri gratuite de la aeroport, oferte de închiriere de mașini și oferte atractive în clubul de golf Al Hamra, experiențe în aer liber cu Adventurati Outdoors, Adventure Sports, precum și The Dunes pentru safari în deșert și camping.

Pachetele „Live RAK Play” pot fi rezervate la următoarele hoteluri:

• Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort

• Doubletree by Hilton Resort & Spa Insula Marjan

• Hampton by Hilton Marjan Island

• Radisson Resort Ras Al Khaimah, Insula Marjan

• Apartamente și vile ale hotelului Jannah

• Hilton Garden Inn

• Doubletree by Hilton Ras Al Khaimah

• Citymax Hotel Ras Al Khaimah

• Action Hotel Ras Al Khaimah

Activități ce pot fi făcute în timpul liber:

• Clubul de golf Al Hamra

• Sporturi de aventură

• The Dunes - camping și safari

• Adventureti Outdoor

• Ferma de perle Suwaidi

• Grupul Războinici

• Închiriere de mașini cu preț redus și libertate totală pentru a explora Emiratul

Deci, ce mai așteptați? Te invităm să accesezi programul „Live RAK Play” oferit de Ras Al Khaimah, emiratul bazat pe atracții naturale și experiențe memorabile în aer liber!

Vizionare placuta