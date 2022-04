Andreea Mantea, la un pas de a face depresie! Vedeta a slăbit 10 kilograme

Andreea Mantea a luat o decizie radicală în ceea ce privește aspectul ei fizic. Vedeta a fost la un pas de a face depresie, astfel că și-a schimbat complet stilul de viață.

Andreea Mantea este într-o formă fizică de invidiat, asta după ce vedeta a reușit să slăbească în jur de 10 kilograme. Dacă la începutul verii internauții o bombardau cu întrebările despre o posibilă sarcină, Andreea a menționat că are câteva kilograme în plus și că încearcă să slăbească.

Cum criticile cu privire la aspectul ei fizic au început să devină din ce în ce mai dese, vedeta a luat o hotărâre radicală și s-a gândit să se apuce de sport, dar și de dietă. Astfel, în ultima perioadă, îndrăgita brunetă a pierdut nu mai puțin de 10 kilograme, iar silueta sa este de invidiat.

”Am slăbit 10 kilograme, mă aflu în stadiul în care respir și vorbesc, mă doare abdomenul de la atâta sport. Dacă nu simt febră musculară, am impresia că ceva nu am făcut bine la antrenament. Mi-am pus ambiția foarte tare, am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat din nimic. Așa că acum chiar vreau să mă ocup de mine, să fiu în cea mai bună formă fizică a mea”, a spus Andreea Mantea pentru Libertatea.ro.

Andreea Mantea, din nou singură

Aspectul ei fizic nu este singura schimbare din viața Andreei, asta pentru că prezentatoarea tv este din nou singură. Chiar dacă și-a ținut relația ascunsă de ochii curioșilor, atunci când aceasta s-a terminat, Andreea a mărturisit că este din nou singură și că nu se mai gândește la o relație sau la nuntă, așa cum făcea acum câțiva ani.

”Nu îmi mai doresc să fiu mireasă, mi-am dorit la un moment dat, eram fascinată de aceste tradiții și mi-am zis că dacă ar fi vreodată să fac o nuntă. E un stres general pentru săraca mireasă, pentru mire nu e așa”, spunea Andreea Mantea în interviul pentru sursa citată mai sus.