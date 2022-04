Uite cu cine se iubește chef Patrizia Paglieri! Diferența de vârstă nu o deranjează pe vedetă

Toată lumea o cunoaște pe Patrizia Paglieri, însă puțini sunt aceia care cunosc amănunte din viața personală a vedetei. Îndrăgitul chef se iubește de 5 ani cu un sicilian, iar povestea lor de dragoste durează în ciuda obstacolelor legate de vârstă sau distanță.

Patrizia Paglieri este un personaj efervescent pe micile ecrane, iar buna sa dispoziția îi acaparează imediat pe telespectatori. Cu o activitate profesională cunoscută de o țară întreagă, chef Patrizia Paglieri are tot ce își poate dori de la viață.

Patrizia Paglieri este mereu cu zâmbetul pe buze și are și motive. Afacerea sa îi aduce multă împlinire, are un fiu sănătos și inteligent, iar la capitolul amoros lucrurile decurg excelent. Cu toate că își ține ascunsă viața privată, chef Patrizia Paglieri iubește și este iubită de mai mulți ani de către un bărbat din Sicilia.

Salvatore este cel care i-a furat inima îndrăgitului cheg și cel alături de care se iubește de mai bine de 5 ani. Bărbatul este un afacerist cu un succes de invidiat în Sicila și este cu doi an mai tânăr decât partenera sa. Chiar dacă între cei doi amorezi se regăsesc anumite obstacole cum ar fi distanța și vârsta, Patrizia Paglieri declară că relația ei îi aduce multă împlinire sufletească și că se înțelege de minune cu iubitul său.

„Nu lucrăm în acelaşi domeniu. El e mai mic ca mine, are 53 de ani şi locuieşte în Agrigento. Suntem de patru ani împreună, însă cu pandemia asta a fost mai greu şi acum suntem mai bine. Noi suntem mai rezervaţi, nu ne place să ne expunem viaţa particulară. O să plec din nou la el zilele acestea, un pic acolo la el, un pic aici la noi, când vine el, când mă duc eu. Nu am o problemă că e mai mic decât mine. Îmi împart viaţa între el şi bucătărie, afacerea cu mâncare pe care o am acasă”, spunea Patrizia Paglieri, anul trecut, pentru Click.ro.

Patrizia Paglieri și-a dorit dintotdeauna să devină mamă

Patrizia Paglieri și-a dorit dintotdeauna să devină mamă și a făcut compromisuri pentru a ajunge să aibă acest rol. Vedeta a povestit cum s-a căsătorit de tânără, însă la scurt timp a și divorțat, pentru că fostul ei partener nu își dorea copii.

”M-am casatorit la 24 de ani cu un italian. El lucra la casino, ca şi acum. Şi tata lucra la casino. Era îndrăgostită şi eram şi foarte tânără. După ne-am despărţit pentru că eu voiam un copil şi el nu voia. Era mult mai mare ca mine, avea cam 10-11 ani în plus, dar eu nu voia. Acum are un băiat foarte frumos(...) A fost o poveste puţin mai complicată pentru că eu voiam un copil, dar nu voiam soţ. M-am decis să fac inseminare artificială în Italia. I-am zis mamei că eu vreau un copil, dar nu vreau să mă căsătoresc", a mai adăugat vedeta.